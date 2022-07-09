«Первый» замахнулся на нового «Викинга»

Киноверсию игры «Смута» отдают на растерзание Джанику Файзиеву (Okko) и Первому каналу. Правда, есть надежда на максимально активное участие в проекте явно посвежевшего ИРИ, однако пока, уж простите, сомнений куда больше, чем надежд.

«Викинг» умудрился запороть иллюстрацию целой эпохи, имея под рукой огромный бюджет (неужели всё ушло на князя Козловского?). Если всё так убого выглядело в золото-платиновом киногобелене про князя Владимира, то что нас ждет в довольно бюджетном сериале с ориентировочной сметой 30 млн рублей за эпизод? Давайте угадаем. Слова: «ну так смутное ж время было — не до красоты» на пресс-конференции.

Хоть мы и не сторонники пути копирования устаревающих трендов, нам очень хочется, чтобы «Смута» смогла стать достойной метавселенной, как того хотят в ИРИ. Благо сроки воплощения обещают скорые (2023-2024), и усталость народа от мрачных настроений «Ведьмака» апогея еще не достигнет. Но пока есть отчетливое ощущение, что на выходе получится невнятный пшик о пшеках.

Что смущает отдельно — это кажущееся желание снять ради снять. Был бы сюжет хороший, а остальное приложится, но об этом, кажется, просто забыли. Пока вопросов больше, чем ответов, и если это способ просто поддержать маркетингом грядущую игру (к которой пока тоже много вопросов) — то эффективность этого способа можно показать, покрутив пальцем у виска. Бесплатно.

Главная же надежда лишь в том, что еще есть время что-нибудь поменять.