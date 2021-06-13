Жёсткий сигнал Путину

Вбрасываемая американской прессой идея о том, что в Женеве Байден пошлёт Путину «жёсткий сигнал», трогательна до предела. Нет, ну, понятно же, что главное для Байдена показать американцам, что он не Трамп. Вот, тот с Путиным жёсток не был, и под конец их встречи высказался позитивно, а зато Байден как-ак зажестит! Будет Путин знать, что такое Америка и её нынешний президент! И тут только одна проблема: понимает ли Байден и учитывает ли его команда, с кем ему придётся иметь дело? Да и вообще, хоть в чём-нибудь, кроме своих внутренних разборок, они понимают? К примеру, что представляет собой сегодняшняя Россия, которая ни на какие санкции уже не реагирует, и к какому угодно их ужесточению готова?

Сомнительно. Скорее всего, Байден и «байденовские» просто играют на публику, строя из себя невесть что и кого, лишь бы продемонстрировать, что Байден не Трамп. И он и в самом деле не Трамп. Тот явно умнее был. Не случайно он не начал ни одной новой войны. И, кстати, администрация Байдена сейчас, пытаясь решить проблемы Америки, вынужденно следует программе Трампа, которую «байденовские» бешено критиковали перед выборами. Так что если в этом джентльменском наборе присутствует попытка говорить с Путиным «жёстко», пускай попытаются. Про Навального пускай поговорят. Про Крым. Про Белоруссию… Так будет интересно увидеть результат! Пугали ежа голым афедроном, пугали…

Чертовски любопытно: когда Байдена с его «жёстким сигналом» пошлют (а его пошлют и он пойдёт туда, куда его пошлют, никуда не денется), что будет делать американский политический истеблишмент? Притворяться, что так и было изначально задумано? Демонстративно рвать на груди условную тельняшку, публично грозя России и лично Путину всеми карами? Пытаться реализовывать свои угрозы на практике? Очень может красиво получиться, только с эффектом, противоположным ожидаемому. Впрочем, кого это по-настоящему порадует, так это Трампа, о котором, в качестве президента, Америка ещё ой, как пожалеет… Впрочем, недолго осталось ждать. Встреча в Женеве Путина с Байденом уже на носу. Дай Б-г последнему здоровья…