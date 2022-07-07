{ 7 июля 2022 }

В Норвегии закончились специалисты

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Поведение Норвегии в инциденте с грузами для российской колонии на Шпицбергене если что и иллюстрирует, то это скудость местной экспертизы по России.

Шаг номер 1: Норвегия задерживает грузы.

2: В России следует немедленная, можно сказать рефлекторная реакция: а нам нужен договор о разграничении Баренцева моря с Норвегией? А то он не так, чтобы сильно выгоден России.

3. Норвегия пропускает грузы, но ступень эскалации уже пройдена и возможность выхода России из договора, выгодного в первую очередь Норвегии, становится предметом обсуждения в политическом мейнстриме.

Можно было это предположить? Да, конечно, любой приличный спец по отношениям в Арктике указал бы на этот потенциальный конфликт. Вывод? В Норвегии закончились специалисты по отношениям в родном регионе? Переквалифицировались на gender studies, наверное.

Мейстер


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