{ 7 июля 2022 }

Немцы пытаются найти способ увеличить объемы прокачки газа

Рубрики: [Telegram]  [политика]  [Экономика]  

Немцы пытаются все же найти способ увеличить объемы прокачки по трубопроводу СП-1, для чего попросили Канаду вернуть застявшую там на ремонте под санкциями турбину «Сименса» не в Россию, а в Германию. По мнению министра экономики Роберта Хабека, это позволит обойти юридическую коллизию, которая не позволяет Канаде передавать России подсанкционное устройство.

Нужны эти хитрые телодвижения, разумеется, совсем не для пошлого и эгоистичного удовлетворения собственной нужды в газе, а исключительно для того, чтобы «лишить Путина турбинного оправдания». И вообще, «санкции должны доставлять боль России», а пока как-то чересчур часто получается в обратную сторону.

Как много попыток состроить хорошую мину при плохой игре мы еще увидим, когда Европа будет на ходу переигрывать замыслы санкционной войны, понимая, что что-то идет совсем не так, как задумывалось.

Мейстер


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