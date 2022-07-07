Немцы пытаются найти способ увеличить объемы прокачки газа

Снижение уровня прокачки газа в Европу через Польшу, отказ от резервирования дополнительных объёмов транзита газа через Украину и серьёзное снижение объёмов запасов газа в европейских хранилищах есть факт. Лето заканчивается. Впереди осенне-зимний период, для Европы в последние годы [Читать...]

Да, да, именно немцы. Для России — СП-2 всего лишь один из нескольких магистральных газопроводов. Отключение любого из них, хотя и будет болезненным, но не фатальным. А вот для Германии украинский газовый транзит был настоящей удавкой на шее. [Читать...]

Если подтвердится информация, что Россия, в качестве контрмер по вступлению Финляндии в НАТО, может прекратить поставки газа в страну уже в пятницу, то в сочетании с санкциями Газпрома против EuRoPol GAZ можно будет говорить о долгожданном, по-своему, событии: Россия [Читать...]

Единственно правильный способ общения со всеми этими Афганистанами, Пакистанами, Таджикистанами, Суданами и прочими был бы следующий: ни в коем случае туда не лезть и не ездить, но и в нормальный человеческий мир оттуда никого не пускать. Дозреют они [Читать...]

Министр энергетики Катара (!) открытым текстом сообщил жаждущим чьего-нибудь природного газа, взамен российского, европейцам, что у эмирата его-таки в алкаемых ими объёмах нет. То есть Катар конечно же готов газ в Европу поставлять, поставляет и поставлять будет, и, [Читать...]