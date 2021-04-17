МИД Норвегии не хочет спорить с МИД РФ по поводу норвежского фильма о нацистах.

На общественном телеканале NRK был показан четырёхсерийный документально-художественный фильм “Фронтовики” об участниках войны на стороне добровольческого легиона СС. В него вошли интервью этих ветеранов, которые были собраны в течение десяти лет.

По мнению Марии Захаровой, “авторы фильма все перевернули, извратили и превратили военных преступников и добровольных пособников нацистов в «наивных жертв гитлеровской пропаганды» и «патриотов, противостоящих экспансии большевизма». [...] Подобные заигрывания с военными преступниками не имеют ничего общего со свободой слова. Они прямиком ведут к героизации нацизма, несут опасность фальсификации нашей общей истории”. Захарова ожидает «честные и непредвзятые оценки также со стороны официального Осло».

Надо отметить, что в самой Норвегии много критики этого фильма за неполноту картины. В СМИ критики пишут, что не хватило подробностей о военных преступлениях, норвежском коллаборационизме, сами ветераны придумали ложные мотивации. Сторонники фильма считают, что о военных преступлениях и коллаборационизме всё давно ясно, а интервью бывших СС-овцев — это не призыв им верить, это повод обсудить. При этом нет фактов непосредственного участия этих ветеранов СС в военных преступлениях: СС как структура преступна, её членов судили в Норвегии после войны, но на территории СССР норвежцы якобы лично не расстреливали пленных, а стояли рядом. В России тоже превалирует позиция, что от малочисленных норвежских легионеров во время ВОВ толку немцам не было, их участие было идеологическим жестом норвежских коллаборационистов.

МИД РФ ранее заявлял, что Норвегия во многом соответствует современной позиции России о Второй Мировой войне. Огрехи, конечно, есть, но огрехов в этом вопросе нет только у России. “В Норвегии в силу исторических причин отсутствует благоприятная почва для роста популярности неонацизма”, — писал МИД РФ год назад. Это можно трактовать так, что показ фильма “Фронтовики” не приведёт к плохим последствиям.

“Телесериал NRK является культурным выражением и никоим образом не отражает официальную политику Норвегии или взгляды на историю. Поэтому для нас неестественно комментировать это. Норвегия — сильная защитница свободы слова. Многочисленность высказываний имеет огромную ценность и является фундаментальной чертой живых демократий”, — заявил представитель МИД Норвегии.

Комментарий к лучшему. Воевать с Норвегией из-за трактовок истории — это лишнее. Начнётся полемика “мы вас освобождали в 1945-м” против “вы не выступали против оккупации в 1940-м”. На российских государственных каналах тоже иногда показывают фильмы сомнительного содержания об участии европейских стран в войне. Если из-за каждого устраивать дипломатический скандал, то на другие вопросы времени не останется.