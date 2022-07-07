{ 7 июля 2022 }

В Германии обнаружили, что их план имеет серьезный изъян

Рубрики: [Telegram]  [Экономика]  

В Германии обнаружили, что их план по замене трубопроводного газа из России на закупки СПГ имеет серьезный изъян — у ФРГ нет газовозов для поставок на строящиеся терминалы. И зафрахтовать их на стороне очень сложно — в условиях ажиотажного спроса танкеры законтрактованы на годы вперед. Учитывая, что «Северный поток-1» (СП-1) работает вполсилы из-за невозвращенных турбин, ситуация складывается печальная и нужно искать альтернативные пути спасения страны от энергетической катастрофы.

Альтернатива, впрочем, была предложена: глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст предложил запустить газопровод СП-2. Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек прокомментировал это так: «У СП-2 нет допуска, он находится под санкциями… американским санкционным режимом. Нет, это не вариант».

Вот так — Германия, по территории которой проходит СП-2 и которая вложила в него деньги своих инвесторов, не может им воспользоваться из-за американских санкций. А ведь еще в августе 2020 года МИД Германии гневно критиковал письмо американских сенаторов с предложениями санкций в адрес СП-2 и немецкого порта, задействованного в его постройке. Тогда это воспринималось как посягательство на национальный суверенитет. Увы, со сменой правительства и без того ограниченный суверенитет ФРГ превратился в фикцию, и теперь немцам проще замерзнуть, чем выступить против воли сюзерена.

Мейстер


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