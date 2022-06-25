Глядя на происходящее в мире со стороны, дивишься тому, до какой степени виртуальная реальность заменяет подлинную и насколько склонны люди верить тому, что им впаривают (шаманы с вождями племён, жрецы и глашатаи, газеты и радио, телевидение и интернет), по сравнению с тем, что они видят собственными глазами. Похоже, что человек вовсе не «двуногое, лишённое перьев» (хотя ощипанный петух под это определение подходит ничуть не хуже, да и лысый кенгуру с неменьшим успехом может претендовать на человеческий статус), а двуногое тупящее, лишённое не только элементарной сообразительности, но и изначально присущей нам, как биологическому виду, чуйки. Не едят нас давно ни звери лютые, ни птицы хищные, ни чудища морские, ни злые и голодные каннибалы, живущие по-соседству. Оттого и расслабились. Доверчивыми стали на изумление и повторим, шибко тупыми.

Развести нас, нынешних, можно на что угодно, от птичьего гриппа до обезьяньей оспы. Панику создай, пандемию объяви, экономику пригаси, глядишь — по ценам нефтегазовый рынок не таким напряжённым будет, как его санкции антироссийские, сдуру американцами введенные и втройне сдуру их союзниками подхваченные, сделали. Путин чуть меньше зарабатывать будет, Байден с Шольцем, Джонсоном и Макроном, да польский Дуда с итальянским Драги и прибалтами не такими идиотами выглядеть начнут. А там, забыв на минутку ради выполнения текущих задач, о «зелёной повестке», угольные электростанции хотя бы в Европе и Австралии расконсервируют, и зима не такой страшной без русского газа может оказаться. Ну, а если не окажется, тоже не страшно. Главное написать и сказать везде, что во всех нынешних бедах Путин виноват. Ну, и ещё Си Цзинпинь.

Кто только в лидерах общественного мнения с подачи политиков, чиновников и СМИ не оказывается! И тут неважно, конкурента надо пригасить или своё продвинуть и какого оно, это своё, будет качества, а также какие от его внедрения последствия на головы человечеству свалятся. Хоть электромобили на потоке гони, хоть ветряки или солнечные электростанции, дико вредные, практически неутилизируемые и совершенно неэффективные. Тут главное дело кадры подобрать правильные и подать их массам поэффективнее. От прогульщицы и явной юродивой Греты Тунберг до Илона Маска, который, как про него почитаешь, чистый Тесла с Эдисоном и Эйнштейном в одном флаконе. Чубайса в этом ряду не упоминаем, поскольку он со своим «Роснано» место в общем с ними строю, конечно, заслужил, да только хвост за ним очень уж длинный тянется, ещё с 90-х. Сильно мешает сотворению легенды.

В общем, понятно. Живём среди мифов и непрерывно плодящего их корыстного народу, для которого такие слова, как репутация и честь мундира, не говоря уже о личной, не значат ровно ничего. Они по нынешним временам парадом в мире командуют, мало за что отвечая и ничем не интересуясь, кроме состояния собственной мошны. Оттого и не верит народ никому и ничему. Ни в ценные бумаги (уроки ваучерной приватизации и ГКО у нас все выучили), ни в дешёвые кредиты, ни в арбидол, ни в ё-мобиль, ни, к сожалению, в ту же вакцинацию, на что начальство сильно напоролось с коронавирусом. Что и понятно. До Б-га высоко, до царя далеко, а советская власть сама с собой на глазах изумлённого населения покончила, руками руководящего состава партии, правительства и республиканских силовиков всех типов и видов. Так что, кроме папы с мамой, да близких друзей особо верить и некому. Ну, тоже неплохо…