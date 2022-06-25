Украинцы и Руанда

Последние новости из Великобритании и о подданных Её Величества, прихваченных на Украине в качестве наёмников, радуют свежестью подхода к ним политиков и прессы — особенно британской прессы. Читаешь их и поневоле изумляешься: и на этих людей нам предлагали ориентироваться в устроении собственной страны? Им наша «элита» последнюю треть столетия доверяла воспитание собственных детей? К ним в банки складывали капиталы? В их городах покупали себе наши богачи и супербогачи жильё? К их портам приписывали свои яхты? В их аэропортах держали самолёты? На их законодательство ориентировались в сделках и в их судах решали деловые споры?! Нет, ну, понятно. Шекспир, Британский музей, Лондонский зоопарк, в конце-концов, королева. Но всё остальное, включая парламент, партии и правительство…

Кстати, о правительстве. Члены кабинета у англичан вообще в последнее время специализируются на какой-то особенно развесистой ахинее, которую несут практически непрерывно. Особенно в этом замечены министры обороны и иностранных дел. Хотя, не исключено, остальные ещё хуже, просто мы их огрехов не замечаем. Кого, в самом деле, в этом мире интересует Неуловимый Джон? Он никому десять тысяч лет на фиг не сдался, чтобы его ловили. Вот и с большей частью британского правительства происходит именно это. Хотя главный тамошний ньюсмейкер всё-таки периодически неплохо отжигает, как это произошло, когда нынешний премьер-министр, Борис Джонсон, заявил что украинские нелегалы могут быть депортированы в Руанду, вместе со всеми прочими. И тут понеслось! Зачем он так?! Неужели с украинцами так можно? Их — в Африку?!!

Ну, разъясним, что из этого следует при несколько более пристальном взгляде на Бориса Джонсона и проблему нелегалов, которых в Британии до черта, хотя в основном они родом как раз из этой самой Африки, из Азии, стран Карибского бассейна и с Ближнего Востока, а не с Украины. Контингент не самый спокойный: много уголовников и закоренелых исламистов. Террористов тоже полно, так что Британия, с точки зрения безопасности её граждан, не самое спокойное место в мире. Девать их куда-то надо, а то на любых выборах эта проблема может сильно аукнуться. Опять же — кризис на дворе. Экономический кризис, который будет только усиливаться. И то, что создали эту проблему американцы, а британское правительство её только усугубило, подхватив антироссийские санкции с восторгом клинических идиотов, избирателя особо не волнует.

Он, избиратель британский, ничего с Байденом и с американскими демократами поделать не может. А с Джонсоном, его партией и его кабинетом министров, напротив, может. На то она и парламентская демократия. Штука дурная и в высшей мере гнилая и неэффективная, но на тему дать пинка тому или иному правительству, вполне работоспособная. Так что ответить перед народом за все грехи — свои и чужие, Джонсон может запросто. Тем более, репутация у него сложная, прокалывается он регулярно, да и соперники наседают, в том числе в собственной партии. Такой террариум единомышленников… Одна Трасс чего стоит! Так что, соответствовать нужно моменту. Делать резкие заявления и идти на популистские шаги, типа высылки нелегалов. Иначе никак. А в этой проблеме есть ещё один аспект, который извне незаметен, но более чем важен. Расизм.

Украинцы — белые? Белые. Квота на их заезд в Великобританию большая? Большая. С точки зрения до крайности многочисленного НЕБЕЛОГО населения этой страны — слишком большая, если сравнить её с теми же африканцами, азиатами, арабами, курдами и афганцами. Притом, что никакой особой опасности для их жизни на Украине нет. А у тех как раз она есть. И при этом, кого в первую очередь в Руанду выселять будут? Ну, понятно, почему. Белые, как обычно, своих крышуют… И то, что украинцев принимают ничуть не лучше, чем всех остальных и сотни их остаются на улице, в том числе люди с детьми, никого не волнует. А ведь есть в Британии районы, где белые давно в меньшинстве, как в том же Лондоне. И тут на волне обвинений в расизме консерваторы так могут погореть… Ну, Джонсон своё заявление и сделал. Поможет ли это ему и его партии на ближайших выборах? Вряд ли. Однако, волна пошла. Но если что, Африка украинцев тоже примет…