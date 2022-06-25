Дискриминация русских и флаги над гей-парадом

Страшной силы удар нанесла русофобская Европа с её «культурой отмены» всего русского и русскоязычного по нашей стране, принеся ей, как полагают просвещённые европейцы, ни с чем несоизмеримое тяжкое оскорбление. Давно, давно уже не подвергалась такому поруганию и поношению Россия, давно так демонстративно брезгливо и презрительно Европа не отказывала русским в демонстрации их государственного флага и не отвергала их самих. Что несомненно можно напрямую связать, в том числе, с тем, что произошло это в Польше, стране Евросоюза, наиболее приверженной идее того, чтобы Россия исчезла из системы мироустройства как страшный сон. Билась российская делегация за свои права, билась, но не смогла преодолеть запрета. Нету ей теперь нигде и никуда в Европе хода. Ни через какие ворота — ни передние, ни задние. В прямом и переносном смысле.

О чём речь? Да просто, 25 июня, в день субботний, в Варшаве, как столице страны, наиболее отрицательно в Европе относящейся к секс-меньшинствам, по-поводу чего её руководство вечно с лидерами Евросоюза и бодается, проводится «Парад равенства», который организуют местные п-дорасы и лесбиянки, они же «Польский прайд». К слову, бедные львы, у которых однополые меньшинства это их обозначение семейной группы стырили для собственных политических надобностей, тут ни в чём не виноваты: их никто не спросил — подкрались сзади неожиданно и враз осквернили хорошее старое слово, переделав его на новый лад. Что до парада, проводить его в этом году поляки будут вместе с украинским «прайдом», представленным ныне на территории Польши более чем широко. Поскольку гей-парад гей-парадом, но солидарность с Украиной и её геями никто не отменял.

Грешно не использовать для того, чтобы её лишний раз продемонстрировать такое массовое, популярное и, главное, интернациональное мероприятие — символ европейских ценностей и европейского единства. Ну, его по-полной и используют. И поляки. И украинцы. И в целом Европа — по крайней мере гомосексуальная.

Пока всё, вроде, нормально, не правда ли? Мы, у себя в тайге, тундре, степях и болотах отечественных сидючи, насчёт поляков и их подлинной сути давно уверены были, и украинцев в том же самом подозревали, по крайней мере тех, кто там у власти. Редкие они, конечно… геи. Просто-таки, от кончиков пальцев на ногах до макушек с традиционными оселедцами. Так что, тут всё было изначально задумано без неприятных для чувства русской национальной гордости сюрпризов. Тем более, что российские гомосеки тоже подсуетились, в Варшаву подъехали и к торжественному шествию собрались присоединиться.

Сюрприз, как выяснилось, в том состоит, что съехались на парад в Варшаву представители всех «прайдов» Европы и некоторые даже из-за океана, из стран совсем уж отдалённых. И все со своими национальными флагами и лозунгами отдельными колоннами по улицам этого города пройдут. Но, как выяснилось, все, да не все. Русским п-дорам это дело организаторы категорически запретили. Никаких флагов, никакой отдельной колонны. Даже с антивоенными лозунгами и флагами антипутинского движения, и то нельзя. Движение «За свободную Россию», которое пыталось участие русской делегации в помянутом гей-параде согласовать и изначально шло на какие угодно компромиссы, всё равно шуганули. Нельзя — и точка. А то, сказали, остальные участники сильно расстроятся, а расстроенная и оскорблённая в лучших чувствах толпа гомиков — это страшная сила.

Их, сказали польские и украинские гомосеки гомосекам российским, лучше не возбуждать. Так что те могут, если хотят, присоединиться к общей массе демонстрантов и в ней раствориться по одному или малыми группами. Но, повторим, никаких российских колонн и флагов. Можно мышкой радужной прикинуться и прошмыгнуть в общем строю. Не более, чем. В общем — ужас, летящий на крыльях ночи. Тяжёлый расизм с политическим оттенком. И понятно, что не будет теперь на супер-мега-гей-параде в Варшаве ни русских флагов, ни организованной и представительной национальной п-дерастической колонны. А виноват в этом Путин. Кто же ещё?! Снова из-за него нашу страну обидели. Снова откровенно дискриминировали. Можно сказать, напоказ всей Европе. Что, наверняка, должно население российское сподвигнуть его наконец с президентского поста свергнуть.

Особенно, скорее всего, это по европейским меркам касается казаков и кавказцев, а пуще всего из них — вайнахов. Ну и, конечно, на наиболее патриархальную и ортодоксальную часть российского общества это расчитано: монархистов и религиозных людей всех деноминаций. Такого рода оскорбление им, с европейской, пуще же, с польско-украинской точки зрения, должно быть обидно вдвойне. И как себе попытаешься представить, что, к примеру, по этому поводу у Кадырова в Грозном творится… Рыдать народ будет. Прямо-таки горючими слезами исходить и по земле клубками кататься. Правда, от смеха. Поскольку, что для нынешних европейцев и примкнувших к ним со всем жаром неофитов потомков древних укров, горе горькое и позор неизбывный, то для нормального человека комплимент и повод облегчённо вздохнуть. Так что не будет флагов российских над ежегодным гейским шабашем в Польше. Спасибо Путину заодно и за это!