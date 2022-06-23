Американская политическая логика

Всё-таки трудно нашему человеку понять американскую политическую логику. Терпит он, терпит, сначала с лёгкой улыбкой, потом с трудом, потом через силу, а потом ка-ак шандарахнет через колено со всего маху — кто под руку попадётся, и всё сразу выравнивается. Только потом на нас причастные к ситуации люди долго дуются и пишут доктораты про загадочную русскую душу, а также мемуары, из которых следует, какие мы опасные и злобные дикари. Хотя сами всё начали, сами довели до точки кипения, а потом и до взрыва, и сами, когда всё-таки рвануло, стоят (сидят, лежат, покоятся в гробах повапленных) все в г-вне, хотя до того искренне полагали, что останутся в своих чёртовых фраках и с незапятнанной белизны манишками. И вдруг такой неожиданный и прискорбный афронт…

Речь о российском спецрейсе, которому в Соединённых Штатах Америки заранее отказали в посадке, хотя он должен был забрать наших дипломатов и членов их семей, которых сами же американцы обязали покинуть их страну до конца месяца. Так что теперь совершенно непонятно, как им эту самую Америку покидать. Разве что, уезжать в Мексику через границу с США и улетать в Россию уже оттуда. В принципе, понятно, как это технически организовать, но ведь явно не дадут! Запретят проезд по территории Соединённых Штатов, не выпустят через границу или ещё какие-нибудь мелкие подлости и пакости придумают. Специфика американской демократии в том и состоит, что она как тяжёлые наркотики. Хорошего ничего, но путёвку в ад обеспечит с гарантией.

Нет никаких особых сомнений в том, что за очередное, далеко не первое и явно не последнее издевательство над нашими дипломатами, Америка ответит по полной. Как, где и когда это произойдёт — Б-г весть. Тут диапазон возможностей до такой степени широк — глаза разбегаются. И, главное, сказано, что ответ будет ассиметричным. То есть никто не будет в отместку гадить американским дипломатам так же, как американцы гадят нашим. Зачем?! Можно куда изящнее и жёстче Штаты приложить. Желательно сразу так, чтобы во веки веков никакого желания повторять эксперименты такого рода ни у кого в Вашингтоне в принципе не возникало. Варианты перечислять не будем, но они — один веселее другого и все, как один, запомнятся надолго. Ну, отсчёт, можно сказать, пошёл!