Анатомия предательства

Вот мы тут все заумно рассуждаем об анатомии предательства, о том, как люди, обласканные властью, которая усердно вылизывала их все эти тучные путинские годы процветания России, выделяя им многомиллионные гранты, давая им слово во всех возможных пабликах, приглашая их на регулярной основе в правительственные органы и даже в Кремль, теперь поливают Россию и Путина грязью, помоями, походя обнося последними словами и народ, и страну. Задаем вопросы в пространство — да как же так получилось, что предателей так много и отчего они стали предателями…

Их действительно много. Но они предателями не стали — они ими были. От рождения. Это их естественное состояние. Нельзя предать то, чего у тебя не было и нет, предать можно только то, что дорого и любо. У этих же выродков, вырусей разной этнической принадлежности, дорогим и лЮбым является только их личное благосостояние. Не Россия, не русский народ, не страна. Которая для них всегда была полупрезрительно-полунасмешливо-полубрезгливо «этой страной»…

Вот Шевчук опять свой старый поганый рот раскрыл. Народ возмутился. А чему вы, собственно, возмутились? Тому, что давно выживший из ума павиан, вообразивший себя рок-мессией России, что-то изрекает? Да он что угодно скажет, лишь бы о нем, давно заброшенном и забытом, просто хотя бы вспомнили. Из когорты тех, кто ради красного словца ну и далее по тексту…

Или вот Макаревич… или Галкинд… или Би-2, или кто там еще ползает по телу России, как и следует паразитам, сосущим кровь здорового организма…

Все это — люди без Родины, без флага, без чести и без совести. Типичный продукт смутного времени. Времени, когда в стране не было ни идеологии, ни даже объединяющей простой идеи. В такое время на свет появляются вот такие вот потребляди от культурКи, стряпающие суррогат и выдающие его за культуру модерна и постмодерна. Хотя даже к этим субкультурам то, что они творят, отнести просто невозможно — это какой-то местечковый, глубоко провинциальный, самодеятельный эрзац…