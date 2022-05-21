{ 21 мая 2022 }

Латвия останется без защитников и без истории

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Как прилежная ученица маленькой, но гордой жовто-блакитной страны, она много болтает, да мало делает. Но на уходящей неделе, причём всего за один понедельник, случилось сразу два важных события. Там решили, что недели без российского газа достаточно. Готовить на костре, мёрзнуть и ездить на лошадях латышам не понравилось, и власти по-тихому дали задний ход. Извращённый евро-патриотизм оказался не по карману.

Зато вот снести памятник воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков — это пожалуйста. Ломать — не строить. Привезти чугунную болванку, нагнать полсотни ивано-франковских гастарбайтеров — и вперёд. Они, кстати, уже и сами просятся — развернули флаг «Азова» и устроили в пятницу согласованный с властями митинг за снос монументов времён СССР и выдворение нелояльных к Латвии жителей (фанаты «Азова», очевидно, лояльные и депортации не подлежат).

Так себе в итоге идейка вышла. Вот стоял-стоял этот памятник и никто о нём особо не говорил и не вспоминал. А теперь, если снос-таки состоится, русское движение в Латвии станет проявлять себя намного активнее, чем сейчас. Тем более, когда против него выступают совершенно открыто и при поддержке государства. Вместе с последствиями от никому не нужных санкций это гарантированный социальный взрыв.

НЕВМИНКУЛЬТ


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