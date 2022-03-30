Никакой логикой иррациональный, привитый государством в 90-е годы, страх предательства не вытравишь. Он живёт, и, при каждом удобном случае, возвращается, как эпилептический припадок к больному эпилепсией. Вчера его спровоцировала фраза замминистра обороны Фомина о «кардинальном сокращении» боевой активности на Киевском и Черниговском направлении. Завёрнутая в красивую обёрточную бумагу «миротворчества» переброска войск с, ставшего теперь вторичным, киевского направления, мгновенно вскипятила мозг миллионам людей. Предательство!

При этом, никто не сопоставил очевидные, казалось бы, факты. Фомин заместитель Шойгу. Того самого Шойгу, которые за четыре часа до этого на селекторном совещании заявил: «…В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса…»

Можно, конечно, предположить, что Фомин за спиной министра действовал на свой страх и риск, но это глупое предположение. Войска Фомину не подчиняются. Логика тут совершенно другая. С первых часов операции, с момента высадки на Гостомеле, многие эксперты терялись в догадках. Что означал этот манёвр? Очевидно же, что тактический десант явно не сможет взять Киев. И даже после подхода подкрепления и расширения плацдарма, сил тут было настолько мало, что ни о каком штурме речи просто не шло. Тогда зачем мы оказались под Киевом? Ошибка? Просчёт? Не стану грузить никого всякими военно-стратегическими раскладками, просто отвечу одним предложением – военной угрозой входа в Киев мы связали и привязали к месту одну из самых мощных группировок ВСУ и нацгвардии, насчитывавшую на тот момент более чем 35 000 человек, до 200 танков и до 300 артиллерийских систем и РСЗО.

В большом плане обороны Украины эта группировка должна была измотать наступающего противника, остановить на рубеже Иванков — Остёр, вынудить его перейти к обороне, а за тем стать резервом для усиления Харьковского и Сумского направления. Вместо этого, с первых суток группировке самой пришлось штурмовать российские позиции в пригороде Киева и за тем три недели вести здесь ожесточённые бои с целью выбить и отбросить российские войска от города. В этих боях группировка понесла ощутимые потери в людях и технике, на профессиональном жаргоне «сточилась», но так и не выполнила свою задачу. Фактически, наша боевая группа под Киевом стала гвоздём, прибившим на целый месяц украинскую группировку к месту, лишив её возможности участвовать в сражении за юго-восток Украины. За это время был достигнут успех на ключевых для нас направлениях — взяты Мелитополь, Херсон, окружен Мариуполь, освобождена почти половина Запорожья, мы вышли под Николаев и ведётся штурм донецкого укрепрайона, где засела и ожесточённо дерётся самая большая и боеспособная группировка ВСУ.

Держать дальше силы под Киевом больше не было смысла. Вопрос о их переброске на другое направление был очевиден всем. О нём писали и говори всю последнюю неделю. Киевское направление стало второстепенным. Собственно, эту переброску и завернули в конфетную бумажку «кардинального сокращения боевой активности на Киевском и Черниговском направлении». Эти войска нужны сейчас совершенно в другом месте.

Ну, а что же украинская группировка в Киеве? — спросят меня — Ей, что, теперь развязали руки?

Украинские бригады здесь сильно потрёпаны, они понесли большие потери в людях, технике и вооружении, и уже не представляют из себя той силы, которой были месяц назад. Теперь, в условиях почти полной аннигиляции украинской системы ПВО, любая их переброска станет маршем под постоянным воздействием наших ВКС. К тому же, часть сил всё равно придётся оставить для прикрытия столицы.

Вот, собственно и всё!

Что ещё хочу добавить?

Война эта игра в долгую. Есть враг, он умеет воевать, на него работает огромная машина НАТО, не только накачивающая его вооружением, но и, фактически, участвующая в войне своей разведкой и логистикой. Враг будет использовать каждую возможность, чтобы нанести удар, перехватить инициативу. И принимать это нужно спокойно, без эмоций, и, уж тем более, без истерик по каждому поводу, не укладывающемуся в благостную картину «блиц-крига». Мы всё равно по всем параметрам превосходим своего противника. У нас лучшая техника, лучшее вооружение, лучшая организация. У нас великолепные солдаты и отличное командование. За месяц боёв ВСУ ещё нигде, ни разу не нанесли нам ни одного реального поражения. Только тактические успехи — сожжённые колонны, контратаки или накрытия, которые в оперативно-стратегическом плане не решают ровным счётом ничего. Противник обороняется, мы наступаем. За каждого убитого нашего воина они платят двадцатью своими. Эта математика точно не в их пользу! И победит в этой войне тот, у кого сильнее воля к Победе. Воля ломит волю!

А выяснять, кто и что сделал не так, что получилось, а что нет, будем после войны. Не сомневайтесь!