Проваленное импортозамещение

Сенатор Клишас в непривычном для отечественной политической элиты резком тоне высказался насчёт импортозамещения, которое он счёл проваленным, поскольку замена западных партнёров российского автопрома и, упаси Г-ди, авиастроения (или того, что у нас за него по нынешним временам сходит) китайскими или турецкими, никаким импортозамещением не является. Точно также, заметим, как слепленная буквально на коленке и чертовски хорошо разрекламированная подмосковная глина в стиле «сырный продукт» не является «русским пармезаном» при всём её поддержке местным начальством, сколько денег туда ни вбухивай. Да и на статус сыра тянет с чрезвычайно большим приближением к тому, что эти три буквы на самом деле должны обозначать.

Сенатору из высоких эмпиреев немедленно возразили. Сделано это было авторитетным, хорошо поставленным голосом, который многим из тех, кто следит за новостной повесткой, знаком. В том числе, поскольку именно им со всем апломбом ни разу всерьёз никем не битого человека адвокатируется многое из того, на что в первом приближении пробы ставить некуда. А как скажет свою точку зрения наш любитель всех Ургантов и Галкиных, так, вроде как, иначе начинают эти темы играть. Да, всё ещё есть в них отдельные недостатки и есть, куда двигаться, их развивая, но не так уж там всё плохо. А если с учётом всех обстоятельств, да при наличии среди них финансового и временного фактора, так даже и хорошо. Не идеально, согласимся. Но хорошо. А будет ещё лучше, как только… и тут оратор начинает нести привычную ему пургу.

Насчёт того, что он иногда несёт удивительную пургу, находящуюся вне рамок человеческого понимания — это цитата, причём из Путина. Года четыре назад этот вердикт президент вынес, как припечатал, но с тех пор ситуация не улучшилась — только хуже стала. Как, впрочем, и с самим импортозамещением, которым огромная толпа народу за большие и очень большие деньги занимается, а толку от тех людей и тех денег — точь в точь по Клишасу. Хотя сами они в итоге их освоения становятся все, как один, людьми небедными, и министры, с которыми и от лица которых они действуют, тоже. То есть, что бы ни было нужно импортозаместить, работать система будет один хрен на распил и имитацию бурной деятельности. В том числе потому, что тех, кто умеет делать что-то иное, там не просто нет. Их на пушечный выстрел к деньгам и полномочиям не подпускают.

Неоптимистичен автор? Ага. Так оптимизму взяться неоткуда. 30 с лишним лет развала, распада и замены реальной работы её имитацией что-нибудь да значат. Большей части людей, которые умеют делать что-то материальное и конкретное в масштабах отраслей и направлений, в стране просто нет. Перемерли, ушли на пенсию или уехали туда, где были востребованы, а на пенсию ушли уже там. В Китае они есть. В Турции есть. В Иране есть. В Южной Корее и, немного, в Израиле. В Соединённых Штатах Америки пока встречаются. А вот в Европе и Японии их американцы почти до такой же степени повывели, как и у нас. Общемировая тенденция, однако. Называется: убери конкурента с поляны. В нашей ситуации главным было завести страну на минное поле деиндустриализации, а там мы и сами справились… Чубайсу сотоварищи большой привет.