Импортозамещение — вещь правильная и хорошая. Национализация тех иностранных бизнесов, держатели которых решили вывести их из России, в рамках нынешней мировой антирусской истерии, тем более. Проблема, однако в том, что наиболее важной, насущной и неотложной задачей в решении возникающих перед страной проблем, является импортозамещение отечественных чиновников, поскольку люди, не решившие ни одной из прежних, стрявших перед страной проблем, принципиально не способны решать новые. Во-первых все они со своими не пойми какими дипломами, стопками которых они обзавелись, и диссертациями, целые фабрики по производству которых их соответствующими корочками обеспечивают, ничего не понимают в том, чем занимаются и чем пытаются руководить.

Во-вторых, руководить они не умеют. Дела не знают, на заводах, в рудниках и в полях не бывали, ничьего труда не ценят, людей, которые в чём-то понимают и результаты их труда тем более не ценят и демонстративно не уважают. Да и жадные очень, причём по-беспределу. Рвачи, заинтересованные только и исключительно в сиюминутном набивании собственных карманов, при, естественно, заносе правильной доли наверх. Откуда, собственно, у нас и такой список Forbes. И тут совершенно неважно, принадлежат они к приватизаторам 90-х, «Семье», «Питерским» или каким-то местным кланам, связанным с региональным начальством. Жлобы и нувориши — они и есть жлобы и нувориши. Их не исправишь и пытаться опираться на них совершенно бесполезно.

Как текущие задачи, которые стоят на повестке дня, соотносится с окружающей страну обстановкой, вопрос. Поскольку никакого отношения те управленческие кадры, которые вынесены на верхушку общества нашим непрерывно действующим вертикальным кадровым мусоропроводом, к задачам, которые этим людям необходимо решать и которые перед ними ставит Первый, не имеют. Это вовсе не те, кто создавал Российскую империю или Советский Союз. Это даже не их имитация, а всего лишь дешёвая имитация имитации. А кадры по-прежнему решают всё. Но при таком подходе к их подбору… Опять же, сейчас они хотя бы с одной стороны ошеломлены скоростью развития событий, а с другой лихорадочно соображают, как их обернуть себе на пользу. Ту же национализацию, к примеру…

Вопрос в том, что хоть раздай блатным в управление все активы уходящих из России западных корпораций, хоть не раздавай, хоть вводи там внешнее управление, хоть не вводи, что с ними делать-то, с активами этими, они не знают. Ну, набежит толпа очередного молодого, хорошо одетого и с дорогими часами жулья, которая берегов не видит и краёв не чует, но биографии у них у всех правильные и крыши прочные, в качестве внешних управляющих, и что с того? Не в смысле бумажных и электронных отчётов о том, какие они молодцы и как здорово со всем справляются, а также распила выделенного свыше бабла, а в реальности. Пускай даже кто-то из них будет внутренне мотивированным — такие там тоже есть. Импотент не способен выполнить супружеский долг не потому, что не хочет, а потому, что не может. Нечем ему, проще говоря, его выполнять. И это как раз наш случай.