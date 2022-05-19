{ 19 мая 2022 }

Неудачные попытки самоубийцы застрелиться

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

История с введением Евросоюзом шестого пакета санкций против России всё больше напоминает неудачные попытки самоубийцы застрелиться: он всё время нажимает на спусковой крючок, но каждый раз — осечка.

Самоубийца — неудачник очень злится, даже не осознавая того, что он сошёл с ума и что его жизнь спасает лишь чудо.

Камень преткновения — снова нефтяное эмбарго. Уже кажется, что договориться о его повсеместном введении Евросоюзу не удастся. Да и скорее всего — не очень хочется. Общие европейские власти его маниакально желают и большинство стран вроде бы не против, но проблема всего в одной стране — в Венгрии, которая требует астрономические суммы на перестройку своей нефтехимической промышленности под новые сорта нефти и на поиск источников этих самых сортов. Суммы такие, что Еврокомиссия в шоке. И сдаётся мне, что многие другие страны ЕС втайне рады демаршу Венгрии, ибо прекрасно понимают, что ждёт их экономики в случае отказа от российской нефти. Как минимум — резкий рост цен на топливо, которые могу оказаться неподъёмными для обычного европейского обывателя. Бензин во многих странах ЕС и так уже стоит за два евро, но есть вероятность, что в случае эмбарго поднимется до трёх, а может и выше. А вот тогда уже не исключены и неприятные социальные явления, например — массовые протесты…

Голос Мордора


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