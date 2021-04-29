Pornhub. Импортозамещение

Роскомнадзор не сидит сложа руки, а исследует Pornhub. Пять лет назад порнохостинг блокировали из-за гей-роликов с тэгами russians. Потом Pornhub сделал авторизацию через ВКонтакте, претензии были сняты.

Сейчас Роскомнадзор отправил на экспертизу шесть роликов, которые пропагандируют наркотики, оскорбляют верующих и представителей власти Российской Федерации. Возможно, под последнее подпадает видео «Аквадискотека во дворце после митинга. Депутат трахнул шлюху». Шутки об аквадискотеке в России разрешены, но всё, связанное с митингами, сейчас под пристальным вниманием.

По традиции после каждого нарушения западными ресурсами российских законов появляются депутаты, сенаторы, общественники, которые требуют создать отечественные аналоги за много миллиардов рублей. В случае с Pornhub за полдня таких до сих пор не появилось. Интересно, почему?