{ 18 мая 2022 }

Западные вооружения МОГУТ оказаться неизвестно в чьих руках

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Предупреждения о том, что современные западные вооружения, поставляемые на Украину в товарных масштабах для войны с Россией МОГУТ оказаться неизвестно в чьих руках, в том числе в руках террористов, после чего те их используют не против русских (это бы, как раз, на Западе не только поняли, но и всячески приветствовали), а против европейцев и, упаси Г-ди, американцев, сильно запоздали. Оружие на Украину идёт? Идёт. Давно? Давно. Много? Очень много. А никому из тех, кто его поставляет, не приходило в голову поинтересоваться, куда достопочтенные потомки древних укров дели всё то, что у них на складах и в воинских частях ещё с советских времён было? Чертовски интересно, что бы им в Киеве ответили. А ещё было бы забавнее, если бы познакомили с покупателями или просто дали их список и предложили самим пройтись по адресам. Вот это была бы экскурсия! Только надо было бы обязать её пройти от начала до конца, в приказном порядке, не отлынивая…

Получилось бы чертовски интересно. Столько новых полезных знакомств с интересными людьми можно было бы завязать по дороге! От афганских моджахедов с талибами (не путать одних с другими!) или иранского КСИРа до «Аль-Каиды» всех типов и видов или ИГ. От африканских до ближневосточных диктаторов. От наркобаронов, у которых тоже есть свои амбиции, так что некоторым из них мало самолётов: подлодки и ракетные установки их больше устраивают, до предводителей транснациональных кланов торговцев людьми, органами и крупнейших контрабандистов. Всем им в предшествующие десятилетия Украина стала близкой и родной страной. Сколько денег на ней и с её помощью они заработали! Сколько тысяч и десятков тысяч боевиков по всему миру она вооружила! Скольким режимам, оказавшимся под международными санкциями, помогла с техникой для их армий! Полками, дивизиями и эскадрильями её сливала. Не государство, а один из главных мировых центров чёрного рынка торговли оружием. Понимать надо!

Три воздушные армии стояли на Украине к моменту распада Советского Союза. Три военных округа второго эшелона там было. Добрая половина всего советского военно-промышленного комплекса: заводы, верфи, КБ, институты… Причём став украинским, этот ВПК работу не прекратил — наоборот, нарастил темпы как только мог и молотил до самого последнего времени, как хорошая сноповязалка. И это мы ещё не говорим про ядерные мощности страны потомков древних укров, которые тоже много кого в этом мире интересовали… Что до «не тех» рук, в которые может попасть идущее сейчас на Украину потоком западное оружие, немалая его часть до Украины просто не дойдёт, растворившись по дороге. Процесс налажен, клиенты ждут, а деньги, как известно, не пахнут. Впрочем, американцам не привыкать. «Стингеры» они в Афганистане боевикам передавали? Балканы оружием насытили до предела? Исламистов в Ираке и Сирии вооружили до зубов? Талибов в Афганистане? Чего им сейчас-то беспокоиться? Поздно уже. Проехали. Остаётся ждать результатов…

Евгений Сатановский


Похожие посты:


  1. В ЧЬИХ РУКАХ НАШЕ БУДУЩЕЕ?

    2. В ЧЬИХ РУКАХ НАШЕ БУДУЩЕЕ?

    В конце марта в Москве была зарегистрирована “Российская партия будущего”, ее отделения успешно функционируют в 57 регионах Российской Федерации. С просьбой рассказать подробнее о задачах этой политической организации мы обратились к председателю Центрального совета Александру ШИПОВУ. – Уважаемый [Читать...]


  2. Под маской Бэтмена могут оказаться Райан Гослинг или Джош Бролин

    3. Под маской Бэтмена могут оказаться Райан Гослинг или Джош Бролин

    Студия Warner Bros подбирает актеров на роль Бэтмена в новом «Человеке из стали». Среди наиболее вероятных кандидатов — Райан Гослинг, Джош Бролин и звезда «Хоббита» Ричард Армитедж, сообщает The Guardian. Список кандидатов возглавляет 45-летний Джош Бролин, так как [Читать...]


  3. США выводят вооружения и военную технику из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии

    4. США выводят вооружения и военную технику из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии

    Соединённые Штаты выводят часть своих вооружений и военной техники из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии, в том числе противоракетные системы, самолёты и обслуживающий их личный состав. Для Ирана, против которого эти вооружения были развёрнуты, — отличная новость. [Читать...]


  4. Завещание Джексона может оказаться подделкой

    5. Завещание Джексона может оказаться подделкой

    По мнению Дэвида Геста, друга покойного певца, завещание Джексона было подделано его юристами. Этого же мнения придерживаются некоторые члены семьи Майка, в частности, его сестра Дженет. В интервью The Sun Гест сообщил, что насчет завещания имеется много вопросов. [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»