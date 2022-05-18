Западные вооружения МОГУТ оказаться неизвестно в чьих руках

Предупреждения о том, что современные западные вооружения, поставляемые на Украину в товарных масштабах для войны с Россией МОГУТ оказаться неизвестно в чьих руках, в том числе в руках террористов, после чего те их используют не против русских (это бы, как раз, на Западе не только поняли, но и всячески приветствовали), а против европейцев и, упаси Г-ди, американцев, сильно запоздали. Оружие на Украину идёт? Идёт. Давно? Давно. Много? Очень много. А никому из тех, кто его поставляет, не приходило в голову поинтересоваться, куда достопочтенные потомки древних укров дели всё то, что у них на складах и в воинских частях ещё с советских времён было? Чертовски интересно, что бы им в Киеве ответили. А ещё было бы забавнее, если бы познакомили с покупателями или просто дали их список и предложили самим пройтись по адресам. Вот это была бы экскурсия! Только надо было бы обязать её пройти от начала до конца, в приказном порядке, не отлынивая…

Получилось бы чертовски интересно. Столько новых полезных знакомств с интересными людьми можно было бы завязать по дороге! От афганских моджахедов с талибами (не путать одних с другими!) или иранского КСИРа до «Аль-Каиды» всех типов и видов или ИГ. От африканских до ближневосточных диктаторов. От наркобаронов, у которых тоже есть свои амбиции, так что некоторым из них мало самолётов: подлодки и ракетные установки их больше устраивают, до предводителей транснациональных кланов торговцев людьми, органами и крупнейших контрабандистов. Всем им в предшествующие десятилетия Украина стала близкой и родной страной. Сколько денег на ней и с её помощью они заработали! Сколько тысяч и десятков тысяч боевиков по всему миру она вооружила! Скольким режимам, оказавшимся под международными санкциями, помогла с техникой для их армий! Полками, дивизиями и эскадрильями её сливала. Не государство, а один из главных мировых центров чёрного рынка торговли оружием. Понимать надо!

Три воздушные армии стояли на Украине к моменту распада Советского Союза. Три военных округа второго эшелона там было. Добрая половина всего советского военно-промышленного комплекса: заводы, верфи, КБ, институты… Причём став украинским, этот ВПК работу не прекратил — наоборот, нарастил темпы как только мог и молотил до самого последнего времени, как хорошая сноповязалка. И это мы ещё не говорим про ядерные мощности страны потомков древних укров, которые тоже много кого в этом мире интересовали… Что до «не тех» рук, в которые может попасть идущее сейчас на Украину потоком западное оружие, немалая его часть до Украины просто не дойдёт, растворившись по дороге. Процесс налажен, клиенты ждут, а деньги, как известно, не пахнут. Впрочем, американцам не привыкать. «Стингеры» они в Афганистане боевикам передавали? Балканы оружием насытили до предела? Исламистов в Ираке и Сирии вооружили до зубов? Талибов в Афганистане? Чего им сейчас-то беспокоиться? Поздно уже. Проехали. Остаётся ждать результатов…