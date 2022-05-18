Балтика и её карма

Россия объявила о выходе из Совета государств Балтийского моря. Что более чем закономерно для всех, кто знаком со сложившейся там ситуацией не понаслышке. Поскольку присутствовать в какой угодно организации, хоть международной, хоть нет, исключительно в качестве коврика для вытирания ног или мальчика для битья — вещь более чем сомнительная, а для уважающего себя государства и вовсе недопустимая. Если говорить не с кем и не о чем (а ситуация в отношениях с остальными странами — членами Совета в настоящее время именно такова и вряд ли изменится к лучшему), и единственное, что интересует соседей по организации — максимально уязвить Москву, показательно соревнуясь в этом друг с другом, так и для чего вообще предоставлять им такую возможность? Велика честь. Друг с другом пускай развлекаются, коли охота.

Российские сторонники непрерывного принесения западникам и их клиентам — оптом и в розницу, от Соединённых Штатов до самой распоследней Эстонии, повинной головы за тот простой и непреложный, хотя и многим до крайности неприятный факт, что Россия вообще существует, у неё есть собственные интересы и она их намерена отстаивать вместо того, чтобы, как было принято в отечественных верхах в 90-е годы, просить их для неё очертить и сказать, что, когда, где и по какому поводу ей в этом мире можно делать, в очередной раз предадутся вселенской скорби. Вот и ещё одна международная организация нашей страной потеряна. Ещё один шаг по пути в изоляцию. Ещё одна ступень на пути к деградации системы международных отношений… — и горько заплакать, что они обычно в этом месте и делают. Такая у них специфика жанра. Особый стиль! Уметь надо…

На кой хрен была стране вся эта балтийская богадельня, кроме как для того, чтобы наши чиновники могли ездить в бесконечные и бессмысленные с точки зрения реальных дел командировки в приятные места с хорошей кухней, уютными отелями и располагающими к их вербовке всеми мыслимыми и немыслимыми иностранными разведками говорильнями, в свободное от пребывания на которых время имея возможность заняться шопингом, туризмом или покупкой дач, не скажем. Говоря откровенно, большая часть международных тусовок только для того и предназначена, чего особо никто из их организаторов и не скрывает. Но тогда уж надо хотя бы стараться, чтобы все их участники себя чувствовали одинаково комфортно, а не так, как это происходит сегодня. Соответственно, лучший выход из положения, когда какой-то стране все остальные позволяют себе откровенно, непрерывно и демонстративно хамить — это уйти, хлопнув дверью. Что Москва в данном случае и сделала.

Балтийское море осталось на своём месте. Российские порты на Балтике — на своём. Может ли в сложившейся ситуации принести стране пользу присутствие в составе Совета государств Балтийского моря одной против всех остальных его, крайне враждебных ей членов? Никакой. То есть, вообще ноль вероятности, что там что-то можно сделать, чего-то добиться и кого-то в чём-то убедить. Это как жить в браке с запойным пьяницей или тяжёлым наркоманом, который

себя не контролирует. Проще развестись. Благо, нам столько и с таким упоением повторяли, что Балтика теперь — это море НАТО… Была она, и даже не так давно, морем Третьего рейха и его ближайших союзников. В результате последней войны быть таковым перестала. Но теперь нейтралы, Швеция и Финляндия, решили перестать ими быть и присоединиться к Североатлантическому Альянсу в момент его повышенной антироссийской военной активности.

Только разве что, непосредственно войны между нами ещё нет, хотя это, судя по всему, дело наживное. Ну — это их осознанный выбор. Каждый в этом мире сам определяет для себя своё будущее, равно как и его отсутствие. На Балтике это происходит или не на Балтике, не суть важно. Одно понятно: Совет государств Балтийского моря, как организация, в которой России имело смысл принимать какое-либо участие, мёртв. Возникнет ли что-то похожее, только более конструктивное и осмысленное на его месте? Не исключено. Обычно такие структуры возникают после больших войн, когда дым сражений рассеивается, стихает послевоенная мельтешня, заново обустраиваются изменившиеся границы и те, кто выжил, принимают новые правила игры. Туда всё и идёт. Какими эти правила будут, когда и после каких потрясений возникнут, Б-г знает. Не стоит даже пытаться угадать. Однако, движемся мы именно туда. Такая, наверное, у этого мира карма…