{ 13 мая 2022 }

Германика выложила фильм на «Авито»

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Валерия Гай Германика, то ли отчаявшись получить прокатное удостоверение на свою документалку о «другом Емельяненко», то ли видя, что остатки интереса к скандальной персоне ее застоялых трудов стремительно тают, пошла на крайние меры и выложила фильм на Авито — тот самый, где банки для огурцов можно купить или подержанный самокат с помятым диваном.

Цена вопроса — 50 млн рублей, и пока это больше похоже на шантаж. Понятно, что мы по инерции еще доживаем в мире хайпа, понтов и смягченной «шанелем» вони разлагающихся душ, но все равно тяжело представить, что кто-то в здравом уме возьмет да купит фильм об Александре за эти деньги. Он ведь настолько напоказ насиловал свою жизнь, выбрав слишком прямой путь борьбы с алкоголем и веществами (путем личного уничтожения), что, наверное, даже Германике не пришлось особо сгущать, чтобы получить на выходе жуткую чернуху. Все, что она может сказать об Александре — мы и так или видели, или знаем, хотя не особо хотели.

Одно несомненно — этот Емельяненко идеальный персонаж именно Германики. Забавно, что она с первых работ пыталась изображать именно такими большинство людей, которые в столь чернушных образах смотрелись надуманно. Теперь вот один отыскался и в реальности, но, кажется, это уже мало кому интересно. Устали люди от персонажей Германики и подражающих им пустышек. Хочется других, а их не показывают. Видимо, придется искать на Авито.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Валерия Гай Германика отсудила право снимать фильм по Андерсену

    2. Валерия Гай Германика отсудила право снимать фильм по Андерсену

    Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга признал незаконным отстранение режиссера Валерии Гай Германики от съемок фильма “Ночник” по сказке Ханса Кристиана Андерсена “Оле Лукойе”. Согласно решению суда, продюсер Андрей Сигле обязан выполнить все условия договора с Германикой, а именно [Читать...]


  2. Валерия Гай Германика согласилась на переозвучку «Да и Да» для широкого проката

    3. Валерия Гай Германика согласилась на переозвучку «Да и Да» для широкого проката

    Фильм Валерии Гай Германики “Да и Да” выпустят в российский прокат в феврале 2015 года. На экраны картина выйдет без нецензурной лексики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании “Арт Пикчерс”. – Режиссер до последнего была против переозвучки, [Читать...]


  3. Гай Германика сняла «Птицу»

    4. Гай Германика сняла «Птицу»

    Съемки клипа на песню «Птица» ди-джея Смэша прошли в Москве в середине июля. Режиссер видео – Валерия Гай Германика, а работа на съемочной площадке «музыкального фильма», как называют свою работу создатели, заняла три дня. Сюжет ролика пока не [Читать...]


  4. The хх выложила в Сеть песню из «Великого Гэтсби»

    5. The хх выложила в Сеть песню из «Великого Гэтсби»

    Британская инди-группа The xx представила свою новую композицию «Together», которая войдет в саундтрек к фильму База Лурмана «Великий Гэтсби». Песня, записанная специально для фильма, опубликована на официальном канале лейбла Young Turks на Youtube. Ранее лейбл Interscope опубликовал полный [Читать...]


  5. Валерия Гай Германика снимает «Да и да»

    6. Валерия Гай Германика снимает «Да и да»

    Режиссер Валерия Гай Германика приступила к съемкам нового фильма «Да и да», о чем стало известно со слов одного из продюсеров картины Максима Королева. Он уточнил, что сопродюсерами выступают Федор Бондарчук с Дмитрием Рудовским, а средства на проект [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»