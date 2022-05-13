Германика выложила фильм на «Авито»

Валерия Гай Германика, то ли отчаявшись получить прокатное удостоверение на свою документалку о «другом Емельяненко», то ли видя, что остатки интереса к скандальной персоне ее застоялых трудов стремительно тают, пошла на крайние меры и выложила фильм на Авито — тот самый, где банки для огурцов можно купить или подержанный самокат с помятым диваном.

Цена вопроса — 50 млн рублей, и пока это больше похоже на шантаж. Понятно, что мы по инерции еще доживаем в мире хайпа, понтов и смягченной «шанелем» вони разлагающихся душ, но все равно тяжело представить, что кто-то в здравом уме возьмет да купит фильм об Александре за эти деньги. Он ведь настолько напоказ насиловал свою жизнь, выбрав слишком прямой путь борьбы с алкоголем и веществами (путем личного уничтожения), что, наверное, даже Германике не пришлось особо сгущать, чтобы получить на выходе жуткую чернуху. Все, что она может сказать об Александре — мы и так или видели, или знаем, хотя не особо хотели.

Одно несомненно — этот Емельяненко идеальный персонаж именно Германики. Забавно, что она с первых работ пыталась изображать именно такими большинство людей, которые в столь чернушных образах смотрелись надуманно. Теперь вот один отыскался и в реальности, но, кажется, это уже мало кому интересно. Устали люди от персонажей Германики и подражающих им пустышек. Хочется других, а их не показывают. Видимо, придется искать на Авито.