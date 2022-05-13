В Раменках появятся улицы Баталова, Ланового и Смоктуновского

Кинематографический квартал появится в столице отечественного кино — Раменках. Именно здесь почти сто лет работает «Мосфильм», а улицы, ведущие сюда, напоминают своими названиями о больших мастерах далеких лет.

Недавно было решено дополнить и обновить мозаику славных имен. В районе будет создан настоящий Кинематографический квартал, и с помощью платформы «Активный гражданин» москвичи сначала предлагали имена, а затем голосовали, выбирая среди популярных вариантов самый, по их мнению, достойный.

Сразу 11 улиц получат имена знаменитых артистов: скоро можно будет пройтись по улицам Алексея Баталова, Сергея Бондарчука, Олега Табакова, Анатолия Папанова, Евгения Евстигнеева, Фаины Раневской, Василия Ланового, Леонида Гайдая, Олега Янковского, Иннокентия Смоктуновского и Андрея Миронова.