Как тебе такое, Бэд Баженов?!

Титан любительского кино Саша Курицын, в зеркале известный как Александр Невский, в этом году решил блеснуть буквально всеми мышцами своего таланта. Экспериментируя со своей подругой Бай Лин, Курицын изобрел сразу три новых жанра (правда, вскоре выяснится, что они уже были, но Курицын отметет подозрения как клевету завистников, а потом даже снимет об этом приключенческое кино).

Итак, ожидают выхода: фильм ужасов «Ночь сиделки», вестерн «Нападение на Рио Браво», а также — внимание — нуарный триллер (!) с пока, видимо, неизвестным названием и, есть подозрение, сюжетом тоже: пока Александру, наверное, просто нравится изысканное словосочетание «нуарный триллер».

Сразу три лакомства ждут Евгения Баженова — главного ценителя тяжелой киноатлетики Александра, и если он объединит их в один выпуск — где-то за океаном может заполыхать круче Йеллоустоуна. А что делать — угрожать Курицын сможет теперь, пожалуй, только дистанционно: после вони в адрес России ради места в углу на коврике в Калифорнии — здесь его точно не ждут. Зато в Штатах может и попереть — там сейчас очень в моде будет образ тупого, агрессивного, самовлюбленного и обидчивого русского. Курицын подойдет как влитой.