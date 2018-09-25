«Мир принадлежит тебе»: Это тебе не «Лицо со шрамом»

Кто на самом деле эти Иллюминаты? Существуют ли они в тайне до сих пор? Действительно ли обладают контролем над мировым порядком? Эти вопросы, терзающие умы не одного поколения историков и конспирологов, не дают покоя и мнительному Генри, далёкому как от власти, так и от порядка хотя бы в собственной голове. Ещё недавно он сидел в тюрьме, а сейчас вышел, кажется, не только из заключения, но будто со страниц одного из сценариев Тарантино – колоритный персонаж, замкнутый, доверчивый, может часами трепаться о чём угодно, не обращая внимания, слушают его вообще или нет. Да и внешность маргинала-неудачника крайне нетипична для устоявшегося типажа покорителя сердец Венсана Касселя. Но в этой безумно смешной гангстерской истории главный герой совсем не Генри, так же как и Тарантино – не основной ориентир и источник вдохновения для французского режиссёра Ромена Гавраса, чей дебют «Наш день придёт» вышел целых восемь лет назад. Его второй полнометражный фильм с ещё одним красивым названием «Мир принадлежит тебе» ― вкуснейшее угощение в изысканной, блестящей упаковке, произведённое на стыке жанров и культурных наследий.

Ромен Гаврас – сын выдающегося греческого режиссёра Косты-Гавраса и один из самых талантливых клипмейкеров нашего времени. До славы отца относительно молодому постановщику ещё далеко (впрочем, судя по жанровому уклону сына в этой картине, он и вовсе идёт по другому пути, где самая заметная кинематографическая связь с отцом – небольшая роль Джона Лэндиса, хорошего приятеля Косты и режиссёра клипа «Триллер» Майкла Джексона), а вот в создании музыкальных клипов признание к нему уже пришло. Он работал с первоклассными музыкантами: Justice, M.I.A, Jay-Z и Канье Уэст – что принесло ему немало номинаций на Грэмми. В последний раз он снимал роскошный видеоклип для британца Jamie xx на композицию «Gosh», длящийся целых 10 минут и завораживающий своей красотой. Ромен настолько сдружился с Джейми, что позвал того написать саундтрек для своего нового фильма – инди-продюсер с радостью согласился, отчего музыкальные решения в «Мир принадлежит тебе», пожалуй, пока самые яркие, что 2018-й сумел нам предложить.

Однако всё же ритм фильму задаёт в большей степени его главный герой Фарес (Карим Леклу). Фарес нашёл своё признание в криминальном бизнесе – родительское воспитание на лицо: мама Дэнни (Изабель Аджани) искусная, утончённая, патологическая воровка, мошенница со стажем и опытом, отчим Генри (мы с ним уже знакомы) и вовсе некогда заправлял всем районом, за что собственно и поплатился тюремным сроком и статусом «бывший» для неугомонной Дэнни. Сейчас Фарес занимается мелкой наркоторговлей, но мечтает завязать с этим и открыть свою компанию по производству мороженого Мистер Фриз на севере Африки, в Морокко. Несмотря на свой приличный возраст – далеко за 30 – у Фареса нет девушки, а живёт он до сих пор с мамой, которая маниакально старается всё контролировать. Он ей доверяет, поскольку он типичный маменькин сынок, и в своё время оставил ей на хранение все свои деньги, которые он так долго копил для открытия собственного бизнеса. Но Дэнни не просто ворует и врёт, она ещё и играет, причём, только в азартные игры и только по-крупному. Узнав, что все его сбережения канули в лету, Фарес в отчаянии умоляет своего босса Путэна (Софиан Каммес, переигрывает), инфантильного и неуравновешенного фаната ПСЖ (даже пёсика он назвал Иброй), взять его на последнее крупное дело.

По законам жанра, в какой-то момент всё должно пойти не по плану. Но прелесть фильма и сценария Гавраса как раз в том, что «Мир принадлежит тебе» на каждом шагу пытается огрызнуться на эти самые жанровые рамки, свойственные криминальным историям про «финальное крупное дело». Отсюда тривиальное «не по плану» режиссёр превращает из дешёвого сюжетного рычага в буквально ДНК всего фильма – здесь всё идёт не по плану с самого начала, да и плана-то как такового никогда и не было. Одни лишь мечты, импровизация и немного абсурдного оппортунизма, выступающего не только в роли комедийного элемента, но и как альтернативный, освежающий подход к изображению «крутых» гангстеров в нуарных историях. «Это тебе не «Лицо со шрамом», как подмечает один из героев фильма, ведь название Ромен действительно взял из культового боевика Брайана Де Пальмы, перефразировав стремление Тони Монтаны владеть всем миром. Фарес совсем не герой крутых боевиков, ему не нужен весь мир, он мечтает о своём уголке, уютном кусочке земли, да, с бассейном и фламинго, но всё же скромном и удалённом от беспокойной жизни.

Ломает стереотипы жанрового кино Гаврас ещё и за счёт идеи окружить хрупких и ранимых мужчин сильными женщинами. Речь идёт не только о гипервластной маме главного героя, но и меркантильной подружке детства Лами (Улайя Амамра), которая узнав, что появился шанс подзаработать – ей лишь нужно будет составить компанию Фаресу ни куда-нибудь, а в солнечную Испанию – поломавшись для приличия, игриво соглашается со второго приглашения. Лами – сама воришка и интриганка, отчего на определённом отрезке фильма Фаресу придётся выбирать, чьё влияние на него более пагубно – собственной матери или давней подруги, к которой у него чувства, неизвестно с какого возраста. И, поверьте, наблюдать за уморительным противостоянием двух доминирующих дам за сердце тюфячкового Фареса столь же весело, как за бредовыми спорами двух Мухаммедов, так же «не по плану» отправленных с главным героем на дело или над очередным монологом Генри. Всё это к тому, что как бы старательно Ромен Гаврас не пытался сохранить идеальный баланс между триллером и комедий, хороших шуток в фильме всё равно больше, чем метких выстрелов. И это отлично!

В голове режиссёра, возможно, его проект действительно представлялся как ответ Брайану Де Пальме на манер Квентина Тарантино: яркая галерея персонажей, запоминающиеся диалоги, наполненные отсылками на поп-культуру, но всё же конечный результат – это концентрированный ранний Гай Ричи. В центре истории мелкие преступники, выходцы из нижних слоёв, визуально картина наполнена солнцем и лоском, динамичная камера и бодрый саундтрек не дают заскучать ни на минуту – сразу вспоминаются «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола» и даже «Рок-н-рольщик». Социальный подтекст, без которого французские постановщики, кажется, уже банально не могут обойтись, здесь представлен достаточно фоново – кроме классового расслоения мы наблюдаем за серьёзными расовыми проблемами в современной Франции. Герои фильма – это 2-3 поколения иммигрантов из Африки, которые, честно говоря, особого уважения к себе не испытывают и часто становятся участниками различных криминальных групп (одна из ярчайших сцен фильма, когда на слушание в суде одного из подозреваемых африканского происхождения приезжает сопровождать целая банда «друзей» с одинаково выкрашенными в белое волосами – что, между прочим, является отсылкой на клип Гавраса для Jamie xx). Неспроста мама предпочитает называть Фареса «Франсуа», хоть так облагородив собственного сына в глазах окружающих.

Ещё один комментарий о современных тенденциях в обществе режиссёр всё также в комедийном ключе вкладывает в героя Касселя (одна из его самых смешных ролей в карьере), который становится одержим теориями об иллюминатах, лихорадочно просматривая ролики на ютюбе как различных псевдо-конспирологов с французского Рен-ТВ, так и видных философов, например, Касториадиса. Генри таким образом олицетворяет господство затуманенного сознания, что в эпоху конвергентной журналистики и роста влияния интернет-медиа, нацеленного на промывку мозгов, становится реальной угрозой для людей, привыкших, чтобы думали за них.

Сам режиссёр называет свою работу «историей о парне, который пытается сбежать из гангстерского фильма». И по Гаврасу, побег заключается не в том, чтобы наконец провернуть уже своё финальное дело, обогатиться или как-нибудь по-другому утолить свои амбиции, а в банальной мечте о домике на своей этнической родине вместе с красивой девушкой под боком, где бы смогли богемно наслаждаться жизнью и производить мороженое Мистер Фриз. «Мир принадлежит тебе» ― безумно весёлая криминальная комедия, которая подобно лучшим, дорогим музыкальным клипам с глянцем и стилем, бодро пританцовывает под убойный саундтрек, смиксованный из оригинальных композиций Jamie xx, приставучих шлягеров и винтажных софт-рок гимнов вроде классики от Toto “Africa”. Для полного удовольствия осталось показать это кино Гаю Ричи и последить за его реакцией.