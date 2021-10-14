Баженов не согласен с ролью кино

Кинокритик Евгений Баженов назвал главную причину низкого качества российского кино. Ответ не удивил: «приоритет заработка продюсеров». По словам Евгения в интервью Ирине Шихман, мы живем в мире, где в приоритете не хорошее, а заработок.

Также он отметил малое количество крупных отечественных картин, которые не спонсировались бы государством. Получается, что кино живет на дотациях, при этом еще и нацелено на прибыль для продюсеров, а из-за господдержки нередко вынуждено выполнять правительственные заказы. Вот и получается, мол, сумбурная мешанина с попыткой угодить всем сразу, а по итогу — никому.

В целом все верно, хотя замечать госповестку у Баженова отлично получается даже там, где ее особо и нет. И немного жаль, что отличный обзорщик, решив не мелочиться, топчась по режиссерам и продюсерам, выбрал себе «Левиафана» покруче и теперь исправно поливает власть в целом, не замечая, что левацкие настроения сейчас — это уже давно не про Союз, равенство и справедливость, а в угоду назойливым щупальцам глобалистов.

Впрочем, в отличие от Евгения, мы в политику стараемся глубоко не лезть, так что интереснее даже наблюдать за тем, как Баженов из YouTube-обзорщика всё более явно выходит в мейнстрим. И это вполне естественная эволюция. Баженов давно уже перешел к крупной форме — сейчас между его полнометражными обзорами проходит по несколько месяцев, вот и напрашивается какой-то более регулярный формат, чтобы подписчики не забывали «политику партии», все более явственно прослеживаемую в каждом обзоре.