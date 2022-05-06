Бандура бандеры

Оркестр «Терема» на балалайках исполнил хиты группы ABBA. Не где-то там, а около шведского консульства в Петербурге, и не просто так, а в знак поддержки коллег из шведской группы Södra bergens balalaikor, которым запретили дать концерт в поддержку Украины в городе Уппсала.

Причина запрета проста — яростные укронавты, наводнившие Европу, обрушились на группу с критикой, заявляя, что «играть на балалайках в поддержку Украину — святотатство, ведь балалайка — равносильна свастике». Еще раз: вот это всё дерьмо на шкурах, флагах и в бошках «Азова» — не свастика, а балалайка — она самая. Шведы, припертые столь мощной аргументацией — сдались, и группа SBB, работающая с 1969-го года, осталась не у дел в дружной шведской семье.

А нечего было балалайки выбирать! Украинское что-нибудь надо было. Цимбалы, там, бандуры, или бандеры — попробуй разберись теперь, когда национальным инструментом независимой Украины все равно стали разновидности флейты.