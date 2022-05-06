Сложности с украинцами

Сложно всё-таки у поляков с украинцами. С одной стороны беженцев много — в одной только столичной Варшаве их сейчас 20% от её населения. И явно не случайно как отрезало с украинскими флагами на общественном транспорте, где они с начала российской спецоперации на Украине появились вместе с флагами самой Варшавы. Официальная версия: флаг иностранного государства может в Польше появиться в общественном поле только вместе с польским национальным флагом, но не со столичным. И если дело только в этом, в чём проблема? Заменили бы флаги Варшавы на флаги Польши и пускай бы солидарность и дальше демонстрировалась. Но ведь нет, попросту сняли, не заморачиваясь. Что бы это значило?! То ли солидарность стухла, то ли, всё-таки, поляки сами собираются на Украину вторгаться и к этому у них всё готово.

С другой стороны, внезапно высказался с неожиданной стороны премьер Моравецкий, затронув, как ему по должности и положено, вопрос сугубо экономический. Хотя, если присмотреться, далеко не только экономика лежала в его подоплёке. По его мнению, украинским беженцам в Польше надо работать. Причём там, где сами поляки работать не хотят: на стройках. Тяжёлый и грязный физический труд, высокая травмоопасность, низкая оплата труда… Понять поляков можно. Но вот, что для нас информация новая, и на что польский премьер сделал особый упор: раньше на этих самых стройках работали украинцы — «заробитчане», а теперь многие из них на фронте, а других за границу украинские власти не пускают, видя в них ценный мобилизационный ресурс. Ну, и…

В Польше сейчас примерно два с половиной миллиона беженцев с Украины, утверждает Моравецкий. Большинство из них — женщины и дети. Ну, так и пускай беженки на стройках взамен мужчин-украинцев поработают. Чего они, в самом деле, зря простаивать будут? И в Польше строительство с мёртвой точки сдвинется. Европейцы, в том числе поляки, люди прижимистые, расчётливые, свою выгоду туго понимают, а с альтруизмом у них на самом деле плохо. Демонстрировать его максимально шумно они готовы, особенно под телекамеры, но напрягаться всерьёз?! Да ещё насчёт украинцев, с которыми у них давние исторические счёты? Вот на стройки женщин загнать, на самые тяжёлые, грязные и неквалифицированные работы — это не вопрос. Всегда готовы. И пускай им за это ещё спасибо сказать не забудут! От же ж, пся крев…