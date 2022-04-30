Вопрос к польским властям

Вопрос на засыпку к польским властям: если на территории этой страны рванут (в прямом смысле — то есть взлетят на воздух) 500 цистерн «Новатэка» с СПГ (кому интересны технологические подробности — там пропан-бутан), которые российским газовикам запрещено обслуживать, притом, что это абсолютно необходимо и сами поляки этого делать не могут и не будут — некому у них этим заниматься, кто будет виноват? Дуда? Качиньский? Моравецкий? Байден или Блинкен с их вечными науськиваниями Польши на Россию и заклинаниями насчёт помощи Украине со стороны «клуба демократий»? Боррель? Урсула фон дер… неважно, что там дальше? Борис Джонсон и Лиз Трасс? Или достаточно будет в очередной раз сказать «во всём виноват Путин»?!

Ай, пани — панове! Путина можно сколько угодно не любить, а Зеленского, наоборот, целовать в самые гланды до достижения полного польско-украинского единства, типа того, которое было ПЕРЕД Хмельнитчиной. То есть, пока поляки украинцев, а украинцы поляков не начали ещё резать насмерть, под ноль, не обращая внимания на пол, возраст и прочие мало кого с обеих сторон интересовавшие тогда подробности. По «Тарасу Бульбе». Что, строго говоря, украинцы закончили с поляками делать только в «Волынскую резню», а поляки с украинцами у себя, мстя за неё, уже после войны. Можно даже под это немножко переписать историю и про то, как бандеровцы убивали невинных поляков, перестать в Польше вспоминать. Зачем будоражить былое, когда велено вместе с Украиной на Россию навалиться?

Тем более, бандеровцы в войну и евреям Холокост устроили, немало в этом преуспев, а это с точки зрения нынешнего польского начальства — дело благое. Как, впрочем, и того, которое в Польше в войну было. Не зря именно на её территории немцы лагеря смерти понастроили, которые бесхитростный в своей, обычной для американцев простоте, Барак Обама откровенно назвал «польскими лагерями смерти». Но это давно было, в прошлом веке. Про то и поляки, и украинцы готовы забыть в любой момент, особенно если американцы так распорядятся. Да и израильтяне, а также местные евреи особо педалировать эту тему не будут по той же самой причине. Как там у наших олигархов в 90-е было, про то, что «бабло побеждает зло»? Тот самый случай.

Но что, теперешняя Польша-то её начальству совсем ни за чем не нужна? 40 млн. литров сжиженного газа! Если рванут (а они-таки рванут, куда денутся?), от тех районов, где это произойдёт, мало что останется. Конечно, не Чернобыль и не Хиросима с Нагасаки, но всё, что там сейчас есть и всё, что рядом с этими районами находится, однозначно превратится в руины. Хотя, может быть в польском правительстве это и в самом деле никому не интересно. Или там просто некому такие вещи понимать. Русские цистерны с русским СПГ, принадлежащим русской корпорации? Ну, да. Так и пускай с ними что угодно происходит, лишь бы не допустить специалистов «Новатэка» на святую польскую землю. Геть, клятая русня! И Путин — геть! Изыди!

Как там у них, в гимне поётся, насчёт того, что «Ещё Польска не сгинела»? Как, впрочем, и у украинцев с их «Ще не вмерла Украина»? Так ведь, с таким подходом и одна сгинет, и другая вслед за ней помрёт. Да, похоже, уже и помирает — как государственное образование того типа и в тех границах, которое возникло после распада Советского Союза на его руинах. Впрочем, Польше её нынешние, послевоенные границы тоже Сталин нарисовал. Большой был Иосиф Виссарионович профессионал в вопросах геополитики. Кто бы ему сейчас за это был благодарен в тех странах, которые он де-факто создал… «Назло бабушке уши отморожу» — старый как мир принцип польской государственности. Отчего она раз за разом и исчезала. Правда, не так глупо, как сейчас может гикнуться украинская, но история с СПГ показывает, что Варшава по уровню идиотизма недалеко от Киева ушла. Б-г им обеим, странам этим, судья…