Симпатичные сони и «Балтийская труба»

Отозвала Дания разрешение на прокладку по своей территории наземной части норвежско-польского газопровода “Балтийская труба”, вокруг которого столько восторженных криков в Варшаве было… И ведь не просто так отозвала и не из-за каких-то, упаси Г-дь, политических мотивов, а исключительно по причинам экологическим, весьма высокоморальным и природоохранным. Поскольку первоначальная проработка проекта строительства, которое, к слову, уже идёт, не учитывала в полной мере вопросов сохранения мест обитания мелких млекопитающих датского побережья. От оно как, оказывается!

Как то: речь идёт о сонях (симпатичный пучеглазый хвостатый зверёк, древние римляне их ещё готовили в меду и без зазрения совести ели), лесных мышовок (автор, к стыду своему, не знает, кто это, но предполагает, что какие-то, обитающие в лесах, двоюродные датские родственники мышей) и летучих мышей, коим автор искренне симпатизирует, распространяя, вследствие истории с трубопроводом эти свои чувства и на сонь с мышовками. И в самом деле: Польша — это Европа? Европа. Европейская солидарность для неё не пустой звук? Не пустой. Ну, так и пускай поляки потерпят. Где их кровные интересы, и где мелкие датские млекопитающие?!

Нет, сердцу автора нормальные обитатели Польши искренне дороги, даже без воспоминаний о том, что его собственные предки жили когда-то в пределах Речи Посполитой. Опять же, волею судеб завелась у него по линии жены в советское время в Польше дальняя родня и он их тоже очень любит (хотя ни один из них в самой Польше больше не живёт, полагая нынешних её начальников людьми, ушибленными на всю голову). Всё-таки музыка, книги, фильмы, общая история… Опять же, бигос вещь хорошая, если готовят его с душой. Но то, что для датчан польское руководство и его хотелки куда менее интересны, чем их собственные мелкие млекопитающие — это теперь есть документально подтверждённый факт.

И, кстати, оставляя в стороне немедленно возникшую шальную мысль, закравшуюся в голову, о причастности к отзыву разрешения на строительство помянутого газопровода Петрова и Боширова, отметим, что с европейской солидарностью в отношении Польши так будет по любому поводу. Да и с евроатлантической, имея в виду США, Канаду и НАТО в целом, тоже. Что особенно актуально в связи с агрессивно-суицидальной польской политикой относительно России. Дай Б-г Польше не пытаться проверить на практике эту самую солидарность. Так она будет разочарована, и с такими неприятными для себя последствиями… Но пока пускай хотя бы с мышовками разберутся!