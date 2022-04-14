Сколько лет отсидки дают наёмникам по российскому законодательству? За участие в военных действиях — от трёх до семи. За организацию процесса, обучение и вербовку побольше, но ненамного — от четырёх до восьми годков. Ну, и в случае совершения военных преступлений, что ещё нужно доказать, благо, президент у нас юрист и привержен букве закона, сколько сверху нарастёт — в зависимости от тяжести содеянного. Немного. Точнее, очень немного. Тот же Джонатан Поллард в Америке за обычный слив служебной информации ДРУЖЕСТВЕННОЙ стране, Израилю, огрёб больше в разы. Сел в 1987-м, выпустили в 2015-м. А он ни против кого не воевал и никого для войны против Соединённых Штатов не тренировал, как делали те же иностранные наёмники на Украине.

Бойцы это частных военных компаний или НАТОвцы — военные и спецслужбисты, неважно, как неважно и то, в каких они чинах, хоть в генеральских. Они должны ответить за то, что делали там и то, чему учили местных силовиков и их пособников. Кстати, и за тактику использования «живых заслонов» из гражданского населения, тоже. Это же касается нацистов-добровольцев со всего света и иностранцев, лично не исповедующих нацистскую идеологию, но просто искренне решившие повоевать на стороне ВСУ и нацбатов против донбасских милиций и российской армии. Не суть, кто они, неважно, откуда именно прибыли, не проблема в том, с какими паспортами. Из стран НАТО, из нейтральных или ещё каких-то — по барабану. Не фиг им всем на Украине было делать.

Неважно, кто их будет пытаться вытаскивать, выкупать или выпрашивать у нашего начальства. Премьеры, президенты, олигархи, иерархи каких угодно религий, политики или звёзды, нобелевские лауреаты или международные чиновники с какими угодно «погонами» — гнать их всех в шею. Или отстреливать воюющих на Украине иностранцев на месте, или ловить, допрашивать, выбивая из них всю нужную информацию, судить и приговаривать. Причём к реальным серьёзным срокам. Например, к пожизненному заключению, под что ввести в российское законодательство соответствующую статью. Или по аналогии. Берём срок Полларда, умножаем на два, округляем и отправляем на этап. Как раз 60 лет получится. Сразу настолько будет меньше желающих ехать на Украину, да и куда угодно в другие места, против нас воевать…