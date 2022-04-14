Любопытно, когда Жозеп Боррель, пока что, согласно его должности, главный европейский дипломат, высказался за то, чтобы проблемы Украины в её нынешних отношениях с Россией были решены исключительно на поле боя, он сам-то понял, что сказал? И тут дело не в том, что впервые в истории позиция Евросоюза была подчёркнута до такой степени алармистски. Кто бы в Москве сомневался, чего стоит европейская «дипломатия» и сам Боррель! Никаких иллюзий по его поводу ни у кого уже давно не осталось. Но до такой степени откровенно выступать против любых попыток покончить с войной мирным путём… Война Украины с Россией до победы — пожелание, равносильное рекомендации сражаться с нами до последнего украинца, на что, кстати говоря, исходя из всего того, что с организованным с западной стороны масштабным притоком на Украину военной техники и вооружений, и похоже. Для «единой» Европы — самое то. Для Соединённых Штатов — тем более. Для всех их союзников — тоже. Ну, так Боррель именно это и сказал. Что, в самом деле, Австралии, Новой Зеландии, Канаде и Японии с Тайванем и Кореей до той Украины?

Украина для них всех — разменная монета, полигон и плацдарм в войне с Россией, поле боя в компьютерной игре, часть «чёрной дыры» на мировой шахматной доске покойного Збигнева Бжезинского, простирающейся от Европы до Китая… Удалось её стравить с Россией — тем лучше. Главное, чтобы драться с нами не прекращала, пока от неё совсем уж ничего не останется. Подло, зато честно. Правда, высказывание Борреля — та самая простота, которая хуже воровства, но чего ему с какими-то туземцами церемониться? Пешки. Расходный материал, он и есть расходный материал, его не жалко. Это же не настоящая Европа. Точнее, рисовать украинскому населению радужные перспективы на тему того, что оно — часть объединённой Европы можно, рисовали и рисуют их его собственные сволочи и европейские златоусты не покладая рук, но не всерьёз, а именно для организации того, что сейчас на украинской земле и происходит. Для войны с Россией до победы. И тут один только вопрос: до ЧЬЕЙ именно победы будет продолжаться эта война, которую Боррель так старательно раздувает и разжигает? Его себе в Киеве, часом, никто не задаёт? Или уже и задавать некому?

Нет, что именно он сам имел в виду — понятно. Глупо, но не оставляет никаких сомнений ни у кого. Разве что, наша собственная «пятая колонна» из числа начальственных и околоначальственных идиотов, называющих себя «лагерем мира», и их многочисленной хитрож-пой свиты попытается сделать вид, что ничего особенного сказано Боррелем не было, так, просто неудачно выразился человек… Им не привыкать. Не один десяток лет всем окружающим головы морочат, кроя немыслимые политические и финансовые комбинации за которые всем им давно пора головы поотрывать (их им ещё и поотрывают). Но тут тот самый случай, когда следует до крайности бояться реализации высказанных пожеланий. Что называется, «бойтесь сбытия мечт». А то ведь может статься, что победа в этой войне исключительно на поле боя станет страшным сном для самого Борреля и таких, как он. И тогда автор склонен будет с ним полностью согласиться. Победа России? Вполне. И отнюдь не над киевским режимом, а над всей той сволочью, которая за ним и над ним стоит. Это и будет достойное завершение войны. И, главное, совершенно не на кого обижаться. Боррель это сам предложил, никто его, дурака, за язык не тянул.