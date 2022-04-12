12 апреля — день космонавтики. Но на дворе война — не до празднований. Причём с одной стороны война эта — самая настоящая Третья Мировая, только с Россией на Украине и руками украинцев Запад воюет, а с другой ГРАЖДАНСКАЯ, именно потому, что она идёт на Украине, которая для огромного большинства российского населения — часть единой страны. И для тех, кто оттуда родом — сам или его родители. И для тех, кто там жил и работал — а их у нас пруд пруди. И для тех, у кого там родня, друзья и однокашники… Да, конечно, раздербанили эту единую страну её партийные начальники 30 лет назад, но народу-то, что с того? То-то, как военная спецоперация нынешняя на Украине началась, исключительно мощная волна голосов поднялась за то, чтобы закрыть оба Ельцин-центра в их нынешнем исполнении и с их нынешними командами, ведущими активную подрывную работу, и превратить их во что-то по-настоящему правильное, существующее ради того, чтобы страна имела будущее, а не была разрушена и подчинена внешнему управлению, на что они сегодня однозначно заточены.

Интересно, узнаем ли мы сегодня от укропропагандистов, что в космос вышел никакой не Гагарин и генеральным конструктором всего космического проекта был не Королёв, а всё это заслуги исключительно и только нынешней, жовто-блакитной необандеровской Украины, присвоенные клятыми москалями, как всю историю с ними и происходит? Мы же это уже слышали и про Великую Отечественную войну и про освобождение Освенцима, и про освоение Целины, и про нефтяников и газовиков Сибири, и про советские проекты в Заполярье, на Дальнем Востоке и в Средней Азии… Всё, что было делом рук украинцев, живших в Российской империи и в Советском Союзе, все победы и достижения, все успехи и подвиги, по нынешним временам оказалось востребовано необандеровским киевским режимом, как своё. А вот всё, что было в истории Украины страшного и плохого — это, знамо дело, москали понавытворяли. Даже знаменитого украинского национального писателя Гоголя и то по-русски соблазнили писать. Про Шевченко и всех прочих, помельче, и не говорим. Как только ухитрились?!

Но тут уж будет, как будет. На чужой роток не накинешь платок, тем более, что в чём — в чём на Украине тамошняя властная гопа понаторела, так это в информационной войне со всеми её самыми грязными технологиями. Такую инфраструктуру выстроили, такие силы подтянули… Благо, у телефонов и компьютеров сидеть — это не на фронтах с российской армией и бойцами ДНР/ЛНР воевать. И безопаснее, и прибыльнее. Раньше, правда, в основном эти подразделения диванных войск предпочитали финансовыми махинациями на обзвонах старушек заниматься, но теперь переключились на конкретную подрывную работу. То по электронной почте и сетям рассылают трогательные, хорошо написанные профессионалами психологической войны послания, насчёт тысяч и десятков тысяч жертв с российской стороны, нацеленные на деморализацию нашего тыла. То стали якобы от лица военкоматов звонить, имитируя всеобщую мобилизацию. Шофёру вон, с утра был такой звонок на мобильный. По-русски говорили, и все слова правильные. Только код звонка украинский, из Киевской области. Недорабатывают пока…