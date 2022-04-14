Сильвио Берлускони разочаровался в Путине

Сильвио Берлускони заявил, что он глубоко разочаровался в Путине, которого, кстати, не только называл личным другом, но и обещал ему добиться снятия санкций с России, в связи с военной операцией России на Украине. Боже мой, сказали в России, как мы тут все сможем это пережить! Сам Берлускони в российском президенте разочаровался! Какой ужас! Путин, наверное, так расстроился… У него, правда, рейтинг среди российских избирателей, большая часть которых этой самой спецоперации давно ждала (и далеко не только на Украине, но лиха беда начало) зашкаливает, но одобрение Берлускони для него, конечно, важнее. Кто бы сомневался! С ним только Байден, Джонсон, Макрон, Шольц и Боррель по этому показателю могут сравниться. И Папа Римский.

Нет, ну в принципе есть из тех, кто мог бы претендовать на такую роль, наверное, ещё и Обама с Зеленским, а также ушедшая из германских канцлеров на покой Меркель и пребывающая в собственном мире, далёком от земных страстей, престарелая британская королева. Ну и, разумеется, Махатма Ганди, о котором Владимир Владимирович как-то ненароком вспоминал. Но если говорить всерьёз, из тех, кто по-настоящему был к нему близок, куда больше, чем все перечисленные лица, его могло бы расстроить или вдохновить одобрение или неодобрение лабрадора Кони. Но та ему никогда голову не морочила! Что до помянутого в начале нашего разговора капо ди тутти капи мафиозо итальяно, синьора Берлускони… Вот уж кому точно не стоило бы пенять на зеркало, с учётом того, насколько у его собственной политики была рожа крива!

Про операцию НАТО в Ливии, в которой Италия невесть с какого бодуна приняла активнейшее участие, Берлускони вспомнить не хочет? Про зверское, ничем не спровоцированное убийство Муамара Каддафи, которого он, помнится, тоже другом называл? Про то, что Ливия после этого как страна перестала существовать и там до сих пор идёт война всех против всех: племён, исламистов, контрабандистов, наркоторговцев, перевозчиков мигрантов-нелегалов в Европу (как раз в Италию все они оттуда и едут) и прочих бандитов всех видов и толков? Про то, как из Ливии по всему Ближнему Востоку разошлись арсеналы Каддафи, включая сырьё для производства химического оружия? Про то, чем это обернулось для Евросоюза и всего Ближнего Востока?

В Путине он, видишь ли, разочарован, старый блудливый дурак! В российской спецоперации на Украине, которая его невесть почему напрягла! А не вводила бы его Италия санкций против нашей страны, не поставляла бы на Украину вооружения и военную технику, не шла бы на поводу у американцев и болванов из руководства Евросоюза, которые её упорно втягивают в свои игры, так и не было б того разочарования! Тем более, что для Москвы её отношения с Киевом примерно то же, что для Рима с Сан-Марино и Ватиканом — дело семейное. И не дело соседей лезть в чисто семейные отношения. Хорошие они, плохие — это семья. Какие есть — сами разберёмся. Без посредников, советчиков и уж точно безо всех тех, кто на нас пытается давить извне, включая Берлускони. Арривидерчи, синьор! Чао!