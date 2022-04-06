Годовщина «Обамакейр»

Сцена приёма в Белом доме, по случаю отмечания очередной годовщины «Обамакейр» — бешено разрекламированной СМИ и стократ проклятой американским населением обязательной медицинской страховки, насильно введенной Бараком Обамой, буквально через колено поломавшим традиционную американскую медицину, разорив врачей и вытянув деньги из карманов американцев в пользу тех, кто эту аферу в партнёрстве с ним затеял, умудрившись стрясти их даже с тех, кто отказывался страховаться наотрез, потрясла откровенным цинизмом. Всеми забытый и никому не нужный Байден, на которого никто в зале не обращал ни малейшего внимания, растерянно бродящий в одиночку, пробираясь сквозь толпу своих, вроде бы, ближайших помощников, бурно обсуждающих что-то с жестикулирующим, весёлым, разговорчивым и до крайности довольным собой Обамой… Даже со случайным гостем так не принято поступать.

Кто в нынешней Америке на самом деле президент из этой отвратительной картинки брошенного на чужом празднике жизни бессильного неродного дедушки было ясно без комментариев. Так что если кто-то ещё сомневается в том, какую на самом деле роль играет в нынешней вертикали американской власти Джо Байден, ссылаясь на его формальные полномочия, как президента, он может поглядеть это видео (оно есть в сети) и раз и навсегда перестать сомневаться. Несчастный старик — просто кукла в руках своего окружения. Подставная кукла, почти не работающая, но всё ещё используемая — наизнос. Дышит? Ходит, хотя и с трудом? Говорит, пускай путанно и невнятно, не узнавая людей и называя их кем угодно, кроме тех, кем они на самом деле являются? Ну, так и пускай, пока жив, побудет в роли американского президента. Лучших кандидатов у демократов всё равно не было, чтобы против Трампа выпустить. Все остальные были неизбираемы в принципе.

Это всё, что нужно знать об американской демократии и американском истеблишменте. Люди эти безжалостны, коварны, подлы и недоговороспособны не только в отношениях с внешним миром, что максимально проявляется сейчас в адрес России, но и друг с другом. О чём в своё время много хороших книг американскими литературными классиками было написано, только кто их и в Америке, и у нас, в нынешнем руководстве страны, читал… Отчего до сих пор отечественное начальство лелеет робкую надежду с американцами договориться. Условия безопасности России им выставляет, ждёт от них чего-то, удивляется и возмущается их действиям… На самом же деле рецепт хороших отношений с Соединёнными Штатами один. Они должны вас бояться. Смертельно, до икоты, ожидая неожиданного удара каждую секунду, не понимая, откуда он на них свалится, но точно зная, что он будет. Вот тогда с ними можно договориться. А мы всё по-хорошему хотим…