Годовщина Крещения Руси в очередной раз столкнула лбами российское и киевское понимание мироустройства. Путин в своей недавней статье, на которой в киевском официозе не отметился только ленивый, до того она их всех там задела, сконцентрировался на единстве того народа, наследниками которого являются русские, украинцы и белорусы. Украинские политики сначала дружно сказали и написали «нет у нас никакого единства» (в основном по-русски, поскольку никакими другими языками не владеют), потом сообщили, что именно они, а никакие не москали, старшие, а также в общем доме хозяева, а потом передрались между собой по-поводу формулировок, не забывая при этом укусить Россию и Путина за Крым и Донбасс. Ну — это вообще на Украине святое.

Попутно они просили у всех, до кого могли достучаться, денег, требовали пустить их в ЕС, ломились в НАТО, интриговали и доворовывали, что могли, из бюджета, чем обычно и занимаются. Да! У Зеленского ещё была отдельная забава: он непрерывно атаковал Белый дом на предмет встречи с Байденом (и в конце концов её выцыганил). Кроме того, он ругал последними словами соглашение Байдена с Меркель по «Северному потоку — 2», рассчитывал убытки (!) Украины от пуска этого газопровода, само строительство которого стало следствием исключительного по масштабам и наглости воровства украинского начальства и близких к нему олигархов на российско-европейском газовом транзите, и опять всё от всех требовал. В основном денег, газа и гарантий его поставок на дальнюю перспективу. Наглость — второе счастье.

Что до Крещения Руси, к дате этого события у украинского президента опять что-то в голове перемкнуло, так что он вновь педалировал, что событие сие имело место быть в Киеве, тут же привязал к нему Крым и сделал естественный для него вывод, что нынешние украинцы — прямые потомки князя Владимира (что есть чушь собачья), а русские — нет, так что Крым непременно должен вернуться в состав Украины. Про то, что с Крымом после этого произойдёт, на предмет размещения там американских, турецких и британских военных баз он скромно умолчал. Про то, сколько именно намерено на этом заработать нынешнее украинское руководство, которому только дай повод, родиной поторговать, тоже. Ну, и насчёт прекращения войны на Донбассе и выполнения Минских соглашений, ни слова.

Впрочем — это, как обычно. При этом наблюдать, с учётом этноконфессиональных реалий, как Зеленский читает Путину нотации, насчёт Крещения Руси в православие и старшинства русских городов, к этому событию причастных, было смешно до икоты. Впрочем, чего ещё от комедианта ждать. Причём, имея в виду не его профессию, как таковую, а избранное им для себя и своей страны политическое амплуа, которое он с успехом и реализует. Одна только «Крымская платформа» и «саммит», который должен собрать для киевского «Мальбрука» то ли военный союз, в стиле крестовых походов, под отвоёвывание у Москвы Крыма, то ли коалицию держав, наподобие новой Священной Римской империи, только на сей раз украинской, а не германской нации, чего стоят. Интересно, Штаты ему на мероприятие действительно гея — министра транспорта пришлют?