С криптобиржи Binance выведены биткоины на сумму $1,100, 000, 000

С криптобиржи Binance за 15 минут были выведены биткоины на сумму $1,1 млрд, а всего за последние двое суток с неё «утекло» криптовалюты на $1,6 млрд. Произошло это на фоне ввода ограничений, о которых объявила площадка: участники торгов, которые не подтвердили сведения о себе документами, не смогут выводить с неё более 0,06 биткоина в сутки. И некоторые клиенты восприняли это как посягательство на свободу.

Что не так с миром независимых криптовалют? Да буквально всё: и скачущий курс, и давление финансовых регуляторов, которым не по вкусу сам факт существования неподконтрольных денег и бирж, через которые они проходят. Криптобиржа Binance тоже оказалась под прицелом властей сразу нескольких стран мира и объявила о начале легализации. Крупные суммы с неё могут выводить только те участники торгов, которые не просто подтвердили свою личность документами, но и прошли собеседование с сотрудниками биржи. А ведь выросла Binance именно за счёт анонимных транзакций.

Все стихийное в нашем мире рано или поздно становится регулируемым. Так было когда-то с интернетом — похожая судьба, видимо, ждёт и криптовалютный рынок.