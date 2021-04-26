Чернобыльская годовщина

35 лет со дня взрыва на ЧАЭС Россия встречает совсем иначе, чем пять или десять лет назад. И дело не в том, что с 2011 года через запятую с Чернобылем идëт японская Фукусима. Причиной всему – телеканал HBO и еë треклятый сериал Крэйга Мейзина.

За два года «Чернобыль» превратился в идеальный кликбейт по любому поводу. С сериалом воюет вся «патриотическая» свора, от Гоблина до Сëмина, а при случае, не упускают повода вставить свои 5 миллизивертов даже такие вроде бы уважаемые люди, как директор ИБРАЭ Леонид Большов. Видный специалист договорился до того, что сериал – это «выстрел в гибридной войне», хотя ещë 7 лет назад его рассказы о чернобыльской трагедии почти слово в слово совпадали со сценарием сериала.

Конечно же, нельзя отрицать того, что за это время у HBO-хейтеров прибавилось аргументов, как пример – недавнее отлучение «Росатома» от тендера в Чехии. Но вот выходит уже российский «Чернобыль» Даниила Козловского и возникает единственный вопрос: «Каким образом тщательно запротоколированный подвиг тысяч советских людей превратился в вымышленную историю героя-почти-одиночки, да ещë и с любовной историей в духе бразильских телесериалов?»

Два года назад ангажированные критики сериала увидели в событиях 1986 года прежде всего себя и неприятно удивились узнаванию. В 2021-м остается признать, что сериал оказался не только провидческим, но и пророческим.