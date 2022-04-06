{ 6 апреля 2022 }

Тихо, я сказал! Или я тихо сказал?..

Рубрики: [Telegram]  [ТВ]  

Классический КВНовский номер с Мишей Галустяном в библиотеке — ожил в главной книгообители страны. Начальник службы безопасности, проверяя территорию на случай организованного побега книг, обнаружил на стене непорядок. Непорядок оказался портретом иностранного резидента Клеменса, известного в определенных кругах под кличкой Марк Твен. Бдительный сотрудник, не дожидаясь подмоги, провел собственное расследование и лично обезвредил угрожающее библиотеке лицо, после чего в письменной форме обвинил сотрудников в пропаганде экстремизма и терроризма.

Однако, вместо награды, работника ожидал конфуз: позже выяснилось, что обезвреженное лицо принадлежало не американскому писателю, а советскому культурологу — Юрию Лотману, чей портрет сотрудники вывесили в честь для работника культуры… Здесь, по идее, и должен был появиться занавес: посмеялись, дружно посмотрели номер Галустяна, без снобизма и насмешек подарили начальнику охраны «Тома Сойера» и устроили корпоративный турнир на знание портретов известных писателей и культурологов (желательно, подобрав каверзно схожие).

Но куда там!.. В теремок наступил медведь. Руководитель РНБ Владимир Гронский решил быть ортодоксальнее ортодоксов и то ли согласился с доводами безопасника насчет гражданина Твена, то ли просто решил не разбираться, а по итогу ополчился на сотрудников и лишил их премии.

Понятно, что в такой лакомый случай тут же вцепились щупальцами либеральные рупоры, разгоняя историю до жанра «безграмотные ватники сражаются с американскими призраками». А усугубляет всё хмурое молчание самого Гронского, который на все запросы отвечает «клевета!», бросая тень на все учреждение в целом — столь уничижительного антипиара уж точно не заслужившее. Вроде как директор нужен чтобы вести учреждение к процветанию, а получается почему-то строго наоборот.

Может, хватит уже быть такими топорными? Страну Лотмана уже развалили своей унылой, заскорузлой серьезностью и полным неумением смеяться над своими промахами. Не портреты спутать страшно или перебдеть с поиском американских агентов. Страшно, когда из-за громоздкости мышления одним махом рушится репутация заведения из категории столпов нашей культуры, а сатирические номера — оживают в реальности. Страшно и не смешно.

НЕВМИНКУЛЬТ


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