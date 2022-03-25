{ 25 марта 2022 }

«Воробьиное поле» не выйдет из производственного ада.

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Это фильм режиссёра Павла Чухрая побил все антирекорды в процессе подготовки к выходу. Сценарий написали 12 лет назад. Съёмки начались в 2019-м, но были приостановлены более, чем на год, из-за коронавируса, поскольку часть работы нужно было выполнять в Европе. К началу 2022-го всё было окончено. Оставался только монтаж, озвучка, эффекты.

Однако, такие вещи курирует как раз продюсер. А Александр Роднянский уехал из России, подставив своих коллег. И сейчас это особенно болезненно. Создатели даже претендовали на то, чтобы фильм номинировали на «Оскар». И с такой командой критиков российской власти вполне могли попасть в шорт-лист этой продажной премии. Тем более, что среди них и гражданин России Чухрай, которому «стыдно за Россию».

Также картину собирались готовить к широкому прокату. Опять же у нас. И в итоге для авторов получилось очень обидно, поскольку именно сейчас, когда иностранные фильмы ушли, отечественные могли бы собрать хорошую кассу. И не уехал бы Роднянский, лента обязательно попала бы в кинотеатры, а он получил бы свою долю. Так что продюсер поступил не только подло по отношению к коллегам и инвесторам, но и глупо.

НЕВМИНКУЛЬТ


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