Отреставрированный фильм «Москва слезам не верит» выйдет в повторный прокат

Концерт рок-группы Muse, снятый на камеры с неожиданно высокой четкостью, выйдет в прокат в ноябре 2013 года, сообщает Gigwise. Фронтмен группы Мэтт Беллами заявил, что картинка концерта группы, сыгранного в Риме, будет «в четыре раза четче, чем на [Читать...]

Да, Уитни Хьюстон умерла… Скоты, оставьте девушку в покое! Женщины, несущие в себе вирус нежности неизбежно умирают, если попадают в шоу-бизнес… Но ведь это действительно так – нежность это психологический иммунодефицит. И можно прожить нормальную жизнь не заболев, [Читать...]

Документальная картина о рок-группе Stone Roses «Сделано из камня» выйдет в прокат 5 июня. Фильм снял Шейн Мэдоуз («Это – Англия», «Ботинки мертвеца»), в нем рассказывается о реюнионе группы в 2012 году. На премьеру фильма должны приехать все [Читать...]

Лидером американского проката gj данным Box Office Mojo по итогам последнего уикенда августа 2013 года стал документальный музыкальный фильм, посвященный британскому бойз-бэнду One Direction. Биографическая лента «One Direction: это мы!», рассказывающая историю успеха группы, заработала за выходные $17 млн., практически окупив [Читать...]

Компания Under the Milky Way приобрела права на прокат фильма Кирилла Серебренникова «Ученик» в США. Сделка состоялась на международном кинофестивале в Торонто. Картина по почти одноимённому спектаклю «Гоголь-центра» «(М) ученик» рассказывает о школьнике Вениамине, который становится религиозным фанатиком и [Читать...]