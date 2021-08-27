Отреставрированный фильм «Москва слезам не верит» выйдет в повторный прокат

Как мы уже отмечали, все более серьезно стали подходить к повторным прокатам широко известных кинолент. Это не комплимент современному кино, однако факт: ретро-показы становятся чуть ли не мейнстримом, собирая порой десятки миллионов. Уже проведены исследования, которые показывают любопытный факт: изначально люди не очень настроены на повторный просмотр или прочтение, однако если решились — их удовольствие чаще всего солидно превосходит ожидания, пусть и уступает в яркости впечатлений премьере (которая зато куда чаще способна разочаровать).

Стало быть, главное для организаторов — завлечь зрителей в кинотеатры, а там проверенный историей шедевр почти все сделает сам. Вот и появляются интересные проекты показов: отреставрированные, с фильмом о фильме, с речами создателей и эксклюзивными материалами.

Уже сегодня в повторный прокат выходит один из таких проектов: «Москва слезам не верит» с полной реставрацией изображения и звука. В программе — бонус: фильм о создании оскароносного шедевра, особенно актуальный и трогательный именно сейчас. Жаль, что июль лишил нас возможности услышать живые комментарии самого автора, но мы сможем в очередной раз уловить его главное послание — вложенное в фильм. Как бы много ни умел сказать словами режиссер, его истинный язык — это, конечно же, кино.