Три очень громких киноанонса от Роднянского

Продюсер Александр Роднянский анонсировал сразу три проекта, причем каждый потянул бы на отдельную новость.

Мы начнем с фильма «What Happens» Андрея Звягинцева — самобытный режиссер, всегда строго ориентированный на российскую (ну, или ту, которая ему таковой казалась) действительность, сгенерировал, наконец, идею истории, органичной именно в иностранном звучании. Там, как и всегда, будет много «нелюбви», расставаний и семейной драмы.

Проект с названием «Моника» — поручен Кантемиру Балагову. Режиссер займется им сразу после окончания работы над пилотом крайне ожидаемого сериала «The Last of Us». Сценарий будет написан в соавторстве с Мариной Степновой, чью книгу «Женщины Лазаря», The Guardian недавно включила в свой список «десяти лучших романов, действие которых происходит в России».

Третий фильм с шумным названием «NEOOONOWWW» Роднянский спродюсирует совместно со Стивеном Содербергом. Лента идейного документалиста Годфри Реджио анонсируется как эколого-апокалиптическая сказка для молодых людей и тех, кто молод душой.