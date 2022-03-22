О политической проституции и башнях Азриэли

В рамках наблюдения за ходом общей для всего Запада компании демонстративной солидарности с Украиной против России, чертовски любопытно наблюдать за происходящим в Израиле. С Украиной как раз всё ясно. Её тамошнее начальство под заказ спонсоров и кураторов (особенное спасибо дедушке Байдену с сыном и Виктории Нуланд с супругом, которую автор искренне надеется когда-нибудь поблагодарить лично именно так, как она этого безусловно заслуживает), аккуратно перелицевало под «антироссию» и довело уровень тамошних военных угроз для Москвы до такой крайности, после которой никакого другого выхода у последней, кроме нанесения удара по собранной и готовящейся к войне на Донбассе группировке ВСУ и нацистских формирований уже не оставалось. Ну, автор не раз говорил, что предпочитает вариант «Шестидневной войны» 1967 года с нанесением врагу превентивного удара войне Йом-Кипура 1973-го, которую тот же Израиль выиграл с большим трудом и огромной для него ценой.

Россия хотя бы этому научилась, не повторяя ошибку своего собственного Верховного, 1941 года, когда войскам до самого 22 июня велено было «не поддаваться на провокации». Что до теоретических рассуждений многочисленных образованных, милых, глупых как пробка, ничего ни в чём не понимающих, но искренних и несомненно доброжелательных людей, насчёт того, что Украина, де, настолько слабее России, что начинать там военную спецоперацию — это всё равно было, что ребёнка обидеть, агрессия это и вообще нехорошо и не по-джентльменски, они могут все, коллективно, дружно и с пионерскими песнями, скопом и по-одиночке отправляться в пешее эротическое путешествие, то бишь идти на х-й. Сам ход военных действий на Украине, которые идут более чем неторопливо, с учётом тамошней эшелонированной обороны, при жёстком сопротивлении ВСУ и нацбатов, вооружённых до зубов самым современным западным оружием, которое на Украину идёт из стран НАТО непрерывным потоком, показывает, насколько Киев был готов к войне с Россией и на неё настроен.

С тем, чтобы избежать потерь в собственной живой силе и технике и минимизировать угрозы для гражданского населения, российская армия демонстрирует на Украине выдержку и никуда не торопится, да ей и торопиться особенно некуда. Не горит. Терять в отношениях с Западом нам совершенно точно уже нечего, их практически не осталось — и это не наш выбор, хотя тоже очень и очень показательно, до чего там было всё готово к происходящему! Россию, строго говоря, принудили к военным действиям на Украине, буквально за уши втянув в лобовое столкновение с ней, избежать которого было совершенно нереально. По ходу боевых действий ясно, что война идёт именно с Западом, точнее — со всем блоком НАТО и с американцами. Локальная, ограниченная, без применения оружия массового поражения, по крайней мере ядерного, руками украинских военных и за счёт Украины, но именно с Западом, по его инициативе и пока что без малейших проблесков по части её завершения.

Сколько всё это будет ограничиваться территорией одной только Украины, не перекинувшись на Европу, начиная с Польши, Прибалтики и Великобритании, а также США и их союзников, не скажем. Канада, Япония и Австралия — если попытается помочь американцам в их надвигающейся разборке с Китаем, тут явно в первых рядах. Сколько происходящее останется в рамках конвенциональной войны — тоже. Военно-биологические лаборатории у Штатов расположены не только на Украине, но и в Казахстане, и, скорее всего, не только там, а биология и химия, с которой американцы и англичане очень любили в Сирии и Ираке баловаться — это чистой воды ОМУ. За это они могут огрести от России в любой момент, чем угодно, по-полной и абсолютно за дело, причём прекрасно знают это, о чём свидетельствует многое из того, что сказано руководством Пентагона и Белого дома (на Конгресс и Госдепартамент никакого внимания уже можно не обращать — там с головами сложно, хорошо только с инстинктами, и то базовыми: укусить и облаять).

Но не стоит о грустном. Печально наблюдать деградацию Америки и суицид Европы, только сделать тут уже ничего нельзя. Возвращаясь к тому, с чего автор начал этот текст, насчёт Израиля, ему вспомнилась иллюминация на зданиях башен Азриэли в Тель-Авиве. Совмещённый в одной комбинации еврейский маген-давид и украинский тризуб с надписью на иврите «Вместе и до конца». С учётом истории Холокоста — оч-чень показательно. Впрочем, какой Холокост, кто о нём в сегодняшнем Израиле помнит? Закажут еврейские украинские олигархи, типа Коломойского с его знаменитым “мы — жидо-бандеровцы” или российские, вроде Невзлина и Ходорковского с их личной вендеттой против Путина (они его причморить не успели, а он их сделал, как маленьких детей — как ему такое можно было простить?) панно с шестиконечной звездой или менорой в комбинации со свастикой и таким же выражением солидарности, как описанное, готическим шрифтом, так им, по нынешним временам, израильские дизайнеры и его нарисуют, а израильские менеджеры разместят на израильских небоскрёбах.

Деньги решают всё в этом, нынешнем мире. В том числе в еврейском государстве. Тем более, что вся его пресса, русско-, англо— и ивритоязычная, куплена на корню такими людьми, как Коломойский и Невзлин. Опять же, Америка за Украину и против России? Так куда ж Израиль будет против Соединённых Штатов переть? Они его в ООН пока крышуют, а могут крышу и снять, как при Обаме было. Опять же, в военно-технической сфере Израиль от США зависит? Намертво к поставкам вооружений и боеприпасов привязан — шагу не может сделать. А что Байден, запутавшийся в своих собственных и доставшихся ему по наследству от Обамы хитровымудренных схемах, вынужденно идёт на поводу у Ирана в ядерных вопросах и у аятолл в итоге появится ядерное оружие, так куда Израилю деваться? Ладно ещё, что у премьер-министра Беннета, понимающего, что безопасность Израиля с сирийского направления зависит исключительно от России, хватило ума к Путину съездить, пообщаться. Зачтётся.

Его, впрочем, за это так все его политические соперники и пресса приложили… Что там Ленин насчёт политических проституток писал? По нынешним временам, впрочем, это выражение в полной мере применимо не только к израильской прессе и политикам, но и почти ко всем, кто имеет хоть какое-то отношение к западному миру. Как и у нас было с начала 90-х годов и до самых, что ни на есть, последних времён. Да и сегодня большая часть отечественного «истеблишмента», политического и прочего, относится именно к этой категории народонаселения, только политики затаились с перепугу, не разобравшись пока, насколько начальство серьёзно настроено или примериваясь, как бы в очередной раз страну продать подороже, но чтобы им за это ничего не было. Ну, и выглядеть при этом попрогрессивнее, в соответствии с веяниями эпохи. Разве что, на Калининском и Невском проспектах иллюминаций с тризубами и выражениями солидарности пока не вывешивают, понимая, что плохо кончится. Так что, чего нам от израильтян хотеть? Своих таких же море. Ставить их к стенкам, не переставить…