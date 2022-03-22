Неожиданная и большая победа России

Безотносительно самих боевых действий и событий на Украине — одна неожиданная и большая победа у России уже состоялась.

Нас покинула либеральная интеллигенция.

Intelligentsia, так будет точнее, — все эти Монгайты с Дзядками, Улицкие с Алешковскими и Фишманы с Долинами, разбежавшиеся тараканами по своим Вильнюсам и Тбилиси, чтобы писать там тексты о том, что отмена русской культуры, включая и Достоевского c Толстым, это правильное дело, так им, этим плохим русским агрессорам, и надо (я не шучу, умственный титан Антон Вероникович буквально такую бриллиантовую мысль и высказал).

Характерно, что нынешние эмигранты бросились бежать из России со скоростью не хуже гиперзвуковой ракеты, хотя ни одного дела, хоть бы и заочного, ни на кого из них здесь не заведено, и никакие репрессии им не грозили. Кажется, что они подсознательно просто очень, очень хотели уехать из проклятой России, от этих гадких русских, но — дела, карьера, деньги, обстоятельства. И тут случилось 24 февраля — и они разрешили себе то, чего просила душа.

И слава Богу.

Я надеялся на их эмиграцию, я предсказывал ее, но даже и мечтать не мог, что они выбегут из России так поспешно, роняя на ходу шапки и шарфы (хочется сказать — ермолки и цициты, но давайте сделаем вид, что я этого не говорил).

Конечно, их бегство — это не случайная паника, а давно ставший неизбежным исторический развод.

Дело в том, что сто лет назад большевизм уничтожил нашу настоящую, русскую интеллигенцию. Та, кстати сказать, отличалась разными свойствами, в том числе и очень печальными, но родину любила, органически была с ней связана, да и бежать никуда не хотела, но им, в отличие от нынешних истериков, грозил буквальный красный террор и подлинный кошмар чекистов и концлагерей.

Эти люди, которых так нежно, грустно и смешно изобразил в своем «Пнине» Набоков, исчезли, а на их место пришли другие.

Буквально другие, чужие, aliens, этакая мультикультурная диаспора, съехавшаяся в крупные города СССР со всех окраин Российской империи.

В первые примерно двадцать-тридцать лет Советской власти элиены работали в государственном аппарате, в том числе и карательном, но когда бывшие русские и украинские крестьяне вытеснили их из центральных комитетов, наркоматов и коллегий госбезопасности, — сосредоточились на, как это тогда называлось, культурном фронте.

Приклеились к русской культуре, заместив пропавшую национальную элиту, и стали делать вид, что Пушкин — это они, и Толстой — это они, и Станиславский, и Скрябин, и Репин, все только они, они, и никак иначе, кроме как через них, путей к русской культуре не существует.

Но это половина их дела. Вторая — и главная — состояла в том, что они объявили себя миссионерами, евангелистами, как теперь говорят, обобщенного Запада, стали жрецами культа заграницы, и стали учить что чиновников, что народ своей незамысловатой религиозной доктрине, смысл которой состоит в том, что никакой независимости, отдельности у России быть не должно, а свет истины — в загранице, откуда каждый порядочный человек должен получать указания насчет того, как ему жить. И если скажут, что надо целовать ботинки уголовникам или водить мужиков в женский туалет — так тому и быть. И если надо любить украинский национализм — так тому и быть. Да хоть с двадцатого этажа скажут прыгать — значит, надо прыгать, главное, чтобы это заграница сказала.

Но рано или поздно наступило бы время, когда их перестали бы слушать. Когда Россия должна была их изжить.

Вот оно и наступило.

И теперь эти люди возвращаются туда, откуда приехали. Едут домой.

Эта столетняя диаспора — уходит на родину, в свои прибалтийские, восточноевропейские, кавказские и ближневосточные государства, освобождая место в России для новой, национальной интеллигенции.

И я хочу сказать им на прощание: какое счастье, что мы от вас так быстро и легко освободились.

Летите, бегите — и, главное, ни в коем случае не возвращайтесь.