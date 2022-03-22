Об агитации и пропаганде, вражеской и не только

Немного об агитации и пропаганде. Стало общим местом ругать российские медиа и всех, кто с ними связан, за то, что в информационном поле украинской или проукраинской информации много больше, чем российской, давит она на все болевые точки и доносится, что называется, даже из утюга. Очень неплохо получается создавать панику в российских нервных по определению интеллектуальных и околоинтеллектуальных кругах, предрекать диктатуру и репрессии, опускающийся над страной «железный занавес» и стимулировать у умников и обывателей эмиграционные настроения. Послушаешь: вот-вот выезд за рубеж запретят, работы не будет, товаров на полках магазинов не будет и вообще ничего не будет. А у людей же дети! Спасайся, кто может! Главное, успеть уехать, пока ещё выпускают — потом поздно будет. Куда, зачем, что там делать, как и на что жить — неважно. Ехать надо!

Бывали такого рода периоды в истории нашей страны, и даже не один. Технологии отработаны, а толпа, пускай даже каждый, кто её формирует — человек разумный, стадо. Или стая. Но живёт инстинктами. Все ломанули, значит и ему туда срочно нужно. И очень часто те, кто бегут в этой толпе, друг друга затаптывают, рушат жизни себе и окружающим, а то и бегут напрямую в глотку к тем, кто на них охотится и для того их и пугает, чтобы брюхо себе вспугнутой дичью набить. Леммингами в тунде или мигрирующими гну на «Большом треке» кто только не питается! А они всё прут и прут своим чередом, превращаясь по пути в ошалелую биомассу. И тут, что Булгаков со своим «Бегом», что Толстой с «Хождением по мукам» многое очень точно насчёт умонастроений такого рода описали. А хладнокровных, умных по-настоящему и способных логически мыслить и контролировать ситуацию людей мало.

Точнее, их почти нет. Благо, окружение давит, интернет давит… Дикие потери российской армии, но их скрывают (хрен что сейчас скроешь, но об этом никто не думает). В госпиталях крови для переливания уже нет, срочно нужна в… и конкретный московский военный госпиталь, с адресом (выясняется — полнейшее враньё). Срочно надо снимать все деньги со счетов, особенно валюту, пока не запретили и счета населения не обнулили (нормальная диверсия: именно такого рода паника в своё время в Соединённых Штатах спровоцировала Великую депрессию — чего ж её в России не попробовать устроить?). Ну и, понятно, трогательные призывы к матерям, жёнам и невестам забрать с Украины своих, пока те ещё живы, или их тела, которыми там, оказывается, забиты все морги и кладбища… Этим вообще полна вся электронная почта — по 20-30 писем в день приходит. Причём в основном с адресов, которые никакого отношения к линии фронта не имеют и из населённых пунктов, находящихся в десятках и сотнях километров от мест, где идут бои. Нормальные такие тексты, написанные профессионалами по всем правилам психологической войны.

Рецепт тут только один: не заморачиваться, не суетиться, блокировать и игнорировать, не читая, чтобы поток дезинформации не зомбировал мозги. Оставить узкий перечень нормальных источников, отсеяв именно их в море агитпропа. Очень неплохие обзоры происходящего даёт Юрий Подоляка и его коллеги. Брифинги Минобороны имеют свои недостатки, как и положено официальной информации, но насчёт всего важного там рассказывают, хотя значимость некоторых вещей, типа того же применения «Кинжала», ускользает от внимания неспециалистов. Ну, применили и применили — казалось бы, что с того? А это был такой сигнал американцам и такой качественный прорыв в военной технике… Очень толковые и грамотные передачи у Соловьёва (не зря их все западные ресурсы блокируют, как только могут — нечего противопоставить), Никонова и ряда их коллег. Что до явного преимущества украинской и проукраинской агитации и пропаганды в массе и объёме, во-первых на неё работает весь Запад с его технологическими и техническими возможностями. А во вторых, эти ребята могут позволить и позволяют себе всё.

Любые подтасовки и фальсификации, про что угодно и с любым уровнем самого наглого и откровенного вранья (их ещё модно называть «фейками») идут в ход без малейших сомнений, тиражируются на любом уровне и расходятся по всему миру, возвращаясь в русскоязычные СМИ рикошетом, поскольку все основные западные СМИ, информационные каналы и сетевые ресурсы принимают активное участие в этой войне против России. Они даже не на стороне Украины — Украина и украинцы для них не более, чем разменная монета в Большой Игре, ставка которой сейчас — уничтожение России и всего русского. Кончится это хреново для них самих, про что и было демонстративное использование «Кинжалов», но они пока ещё этого не поняли, а может быть так и не успеют понять. Ребята искренне уверены, что драка без каких бы-то ни было правил, в том числе в информационной сфере, даёт им все преимущества.

Теоретически это верно. Как и в уличной потасовке. Тот, кто придерживается правил рискует пропустить некоторое количество плюх даже от более слабого противника, если тому на все ограничения наплевать (пока ему это не надоест и он того просто не пристрелит). Вот сейчас в информационном поле это и происходит. Ну, разные у нас традиции, что поделать. Претит российской публике и российским журналистам то, что на Западе и на Украине, слепо копирующей Запад, принято. У нас, кстати, в 90-е тоже такой тип деятельности СМИ был популярен — наши Большие Парни старательно строили из себя что-то вроде Америки и копировали всё самое худшее, что там только можно было разыскать, искренне веря, что это и есть торный путь к процветанию. Отчего у нас и политологов с политтехнологами столько развелось, и в образовании и науке много чего изгадили, да и не только там. Многое из этого ещё осталось, но в целом система сгнить так, как на Украине, не успела. Так что выигрывать войну на украинском направлении надо, как и на всех остальных. Что до информсферы… Грязь на вороту не виснет. Пущай гавкают.