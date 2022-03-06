{ 6 марта 2022 }

Прощёное воскресенье на дворе

Рубрики: [Telegram]  

Прощёное воскресенье на дворе, последний день Масленицы — преддверие Великого Поста. Разговение, поминание предков, просьбы ко всем, кого вольно или невольно обидели, простить в чём виноваты… Память о том, как уходили во времена Античности египетские монахи в пустыню, откуда многие из них не возвращались, погибнув там от жажды, рук разбойников или после встречи с хищниками. Вот они на всякий случай и просили прощения у всех окружающих, не зная, увидят ли их вновь. Достойное поведение и обычай, преисполненный глубокого смысла, который в наши дни превратился в традицию, о подлинной сути которой мало кто задумывается. Впрочем, с мировыми религиями, далеко не только христианством, всегда так…

За сотни и тысячи лет их существования мир, в котором живут их приверженцы, меняется, а формы, в которых они существуют, неизменны. Но даже в нынешнем мире, куда более безопасном и комфортном, но и куда более сложном, чем в древности, Прощёное воскресенье хранит дух минувших эпох. Хотя, видит Г-дь, до какой степени непохожи нынешние православные верующие и нынешние монахи и священники всех рангов, как минимум, живущие в нашей стране, на тех, древних, египетских… Но в том и величие человеческой цивилизации во всех её формах, одной из самых устойчивых из которых является религия, что она позволяет сохранить ниточку, тянущуюся из прошлого через настоящее в будущее. Да простит автора читатель за невольную высокопарность пришедшей ему на ум метафоры.

Так что, простим сегодня друг друга, кем бы мы ни были и какое бы отношение ни имели к православию, христианству как таковому или религии в целом. Те нормы и правила, традиции и обычаи, моральные и этические ценности, которые в ней заложены, куда шире и всеохватнее узких конфессиональных рамок. Благо, живя и работая в одной стране, бок о бок, переженив детей и внуков, которые с детства растут по-соседству, воевав в одних и тех же войнах на одной стороне, против общих врагов, в равной мере испытывая превратности судьбы, борясь с бедами и несправедливостью, помогая друг другу или споря и ссорясь друг с другом, мы столько друг у друга перенимаем… Прощёное воскресенье на дворе. Последний день Масленицы. Время подъедать последние блины!

Евгений Сатановский


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