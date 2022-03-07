Россию всё время пугают

Россию в последние годы всё время пугают. Свои паникёры, чужие, иностранные лидеры и журналисты, аналитики всех направлений и мастей… Ей угрожают в политике и экономике, стращают изоляцией и потерей доступа к технологиям (каким?!) и мировым финансам. Как будто из страны не хлещет ежегодно за рубеж поток валюты, по сравнению с которым любые инвестиции, которые она получает, абсолютно ничтожны и именно эти деньги, уходящие ИЗ страны старательно обслуживает финансово-экономический блок правительства и Центробанк. Санкции… Под них уже подведены все: бизнесмены и дипломаты, политики и военные, российские журналисты и сам президент, которого просто призывают убить — открыто и без малейших экивоков.

Ситуация напоминает старый фильм Марка Захарова «Формула любви» — диалог Фарады и Абдулова, играющих слуг Джузеппе Калиостро, после выволочки со стороны Великого Магистра. Слова: “Что он меня всё пугает?! Чего меня пугать, у меня три пожизненных заключения!”, — как нельзя лучше характеризуют отношение подавляющего большинства жителей страны к бесконечному потоку этих угроз. Немного смешно, дико раздражает и совершенно не страшно. Драка? Отлично! Большая драка? Ещё лучше! Война? Исключительно и только до победного конца, пускай только скажут, с кем. Впрочем, могут и не говорить — это не так уж важно. Как там китайцы русских называют? «Боевая нация»? И ведь, в общем, совершенно правы!

Особенно радостно, когда потенциальный противник — старый враг, исконный, битый не раз, привычный. Те же немцы приняли ряд «исторических решений», которые заставляют любого нормального жителя России встрепенуться, как вздёргивается старый боевой конь при звуке полкового горна. Больше никаких «особых отношений Германии с нашей страной»? Отлично! ФРГ будет искать и найдёт альтернативные источники газа? Удачи в поисках! Немецким правительством будет выделено € 100 млрд. на военные расходы? Наконец-то у нас появится достаточное количество мишеней, целиться в которые будет особенно приятно. Ах, как славно горели немецкие танки под Москвой и Ленинградом, Сталинградом и Курском, Кенигсбергом и Варшавой, Берлином и Будапештом, Веной и Прагой!

А как они под Киевом, Конотопом и Львовом горели! Что там решило нынешнее немецкое правительство, насчёт поставки на Украину оружия в особо крупных масштабах? Что говорили немецкие политики насчёт их «исторической ответственности» перед нынешним украинским режимом? Были они ответственны перед гетманом Скоропадским, только недолго продержался после Октябрьской революции заключённый с ними Лениным Брестский мир. Были перед бандеровцами, в Великую Отечественную, и чем это для всех них закончилось, даже если забыть, как бандеровцы их предали и стреляли им в спину? Но, повторим, старый, не раз и не два битый враг, куда лучше нового. Немцы снова хотят воевать за Украину? Лучшего подарка России ко Дню Победы не придумать, хоть сто лет пытайся. Добро пожаловать в ад!