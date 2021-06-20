Троица на дворе. Зелёное воскресенье. Верующие по церквям двинулись, украсив дома всякой полезной для здоровья зеленью — в основном травами. Кто молебен отстоял, гадают. Девушки, естественно, на суженого — они всегда на них гадают, все прочие — кто на что. В основном, по свежесорванным, обязательно наугад, не глядя, берёзовым веточкам, на то, какой будет год, исполнятся или не исполнятся желания… Суеверие, конечно, укоренившееся невесть с каких времён, но так уж в народе принято. Опять же, кому от этого вред? А если никому, так и пускай. На душе легче человеку — уже польза от народного обычая. Кто из иерархов умный, тот понимает.

Много их, этих обычаев, причудливо смешавшихся у нас с православием, которое когда-то пришло на Русь в строгом, монашеском, очищенном и от греческих народных поверий, и от придворных обычаев, и от философского наследия античности виде. И, не исключено, именно поэтому оказалось так гибко и восприимчиво к местным традициям, место для которых есть в любом, даже самом строгом монотеизме. И в христианских церквях, и в исламе, во всём его многообразии, и в иудаизме происходит именно так. Такой простор для исследователей-фольклористов и историков религии! Что-то сохраняется от старых религий, что-то перенимается у соседей…

Отчего, по крайней мере в наших краях, на Троицу, при всём отечественном монотеизме, не рекомендуется ни плавать по водам (русалки этого не одобряют), ни бродить по лесу (то же самое, только с лешими), ни, тем более, строгать-пилить-рубить дерево во всех его видах. Желающие могут подвести под это экологическую базу, хотя предки явно этим не слишком озадачивались, у них были другие резоны. Кстати! Убираться по дому тоже считалось неправильным, за исключением готовки еды для семьи и приготовления кормов для домашней птицы и скота. Медведев вспоминается невольно с его четырёхдневкой…