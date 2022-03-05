Продолжение Великой Отечественной…

Война – всегда трагедия, вот только избежать её зачастую невозможно, и тогда её приходится вести с одной-единственной целью: выиграть. Как там пела Нина Ургант в “Белорусском вокзале” про “победу, одну на всех – мы за ценой не постоим”? Вряд ли сейчас режиссёр этого фильма стал бы его снимать. Другое время, у него другие ценности. Да и у внука её, Ивана Урганта, они другие. Какая такая “победа”? Что значит “за ценой не постоим”? Потерянное поколение. Дрались на фронте в Великую Отечественную не за Сталина, а ради того, чтобы у них было будущее и вообще, чтобы они были. Ну, они есть и будущее наступило. Только оказалось оно совсем не таким, как мечтали те, кто сражался с нацизмом. И их дети и внуки тоже оказались совсем другими. Хотя…

В 1970-м, когда вышел “Белорусский вокзал”, было ещё много тех, кто помнил войну и что-то понимал в этой жизни, помня, кто такие нацисты. Сейчас их почти нет – давно было. Сейчас всё больше теоретики. Ну, отовсюду и полезли нацисты, как грибы после дождя. Именно с ними сейчас на Украине российские войска и сражаются. Их там уже довольно много перебили, и это хорошо. Наших там тоже погибло немало, и это плохо. Гибнут мирные жители и военнослужащие ВСУ, которые не виноваты в том, что их командование и руководство их страны – группа сволочей, которые играют их жизнями в своих целях, превратив Украину в плацдарм для войны против России. Ничего хорошего в этом нет, а избежать потерь среди них невозможно.

Рушится и находится под угрозой уничтожения всё, что на Украине ещё осталось от старых времён: царских, советских… Да и то, что там было создано её жителями после распада СССР. Мирных жителей и иностранцев нацисты берут в заложники, используют в качестве живого щита и сотни их гибнут, как происходит в Мариуполе и может произойти по всей ещё контролируемой ВСУ и нацистами Украине. Иностранные боевики со всего света едут туда – повоевать против России. Кто-то за деньги, как обычный наёмник. Кто-то из идейных соображений. Украина сейчас – магнит для наци со всего мира. Их туда тянет непреодолимо: можно исполнить свою мечту, можно вдоволь поиздеваться над гражданскими, можно, если повезёт пострелять в русских, а то и заработать…

Даже идейный нацист или исламист не будет отказываться от денег. Особенно если ему за это на родине ничего не грозит. А им же сейчас ничего не грозит, ни в Европе, ни в Канаде, ни в Штатах, ни в Японии… Оружие на Украину поставляется и будет поставляться официально: страны НАТО и их союзники сами воевать не готовы, но чужими руками – отчего же? Так что где-то своим гражданам открыто разрешили воевать против российской армии, где-то ханжески предупредили, что по закону, вроде бы, этого делать нельзя, но с учётом обстоятельств… Нацисты и наёмники вообще люди догадливые. Им даже помогать особо не надо – сами справляются. И это ещё они ни одной крупной аварии ни на ядерных объектах, ни на украинских гидроэлектростанциях пока не устроили. Но это пока…

Вся западная пресса, все хозяева социальных сетей и электронных ресурсов, весь большой бизнес и вся политическая сволочь, которая привыкла командовать миром, ни на кого не оглядываясь, последние 30 лет – против нас. Вся та наша шелупонь, которая на них ориентировалась и с их помощью зарабатывает, высасывая из страны последнее, тоже. “Вестернизаторы” хреновы! Самых активных власти пытаются выбить из игры, что-то блокируют, что-то закрывают, но происходит это на изумление неторопливо. Ну, не хочет начальство действовать настолько жёстко, оперативно и эффективно, как это необходимо делать в условиях реальной войны. А может и не может или просто не умеет. Обязательства, иллюзии, не изжитые до конца, какие-то надежды…

Драться, тем не менее, надо – куда деваться? И побеждать надо. Не ради наград и поощрений: награждать будут не только тех, кто этого на самом деле заслуживает, но и блатных, как всегда и бывает. А то и откровенных врагов, сумевших вовремя притвориться лучше других или просто отмолчавшихся и отсидевшихся под какой-нибудь корягой. Потом они из-под неё выползут и опять примутся за своё, как сделали бандеровцы и их союзники на Украине. До следующей войны… Но до того времени ещё нужно дожить, победив в этом продолжении Великой Отечественной, постаравшись перебить побольше нацистов и сохранить как можно больше жизней и своих военных, и гражданского населения Украины. Это задача минимум. Дальше придётся решать все остальные…