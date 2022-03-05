О предотвращении гражданской войны

В России заблокировали «Фейсбук» и «Твиттер». Горе-то какое! Жить-то теперь без них как люди будут?! А свобода слова? А демократия? А… Да, в общем, терминология уже и неважна. Катастрофа, наступление диктатуры и даже тирании… А на фоне прекращения не только вещания, но, похоже, и самого существования «Эха Москвы» и «Дождя», так и вобще не просто ужас, а ужас-ужас. До такого уровня накала страстей, что людей с особо нервной организацией просто переклинивает. Да и не только их. Нервные прыщавые подростки с острой неудовлетворённостью властями, страной и своим местом в ней, вследствие отсутствия личной жизни, выходят из себя и на несанкционированные акции, куда их зовут сволочи с холодными глазами, типа Навального, экспрессивные, злобно стареющие дамы из прессы, или экспансивные бородато-лохматые и почти искренние козлы-главреды.

Пожилые инфантильные, хорошо образованные, но так ничего ни в чём и не понявшие в этой жизни интеллектуалы, подписывают протестные воззвания и иногда, когда отпускает простатит и не так беспокоит климакс, присоединяются к подросткам. Старэ шо малэ… Правда когда их на этих акциях винтят, пресекая не так, как раньше, без расстрелов и отправления по этапу, а почти ласково, всего-то пропуская через автозак и отделение, они так страшно обижаются, как будто пошли не поперёк системы, которую сами же почитают чистым Мордором, а на приятную прогулку с цветочками в петлицах, фланируя по бульварам в хорошей компании. Ну — это как в добром старом французском кино про революцию. Сначала все вместе вышли, снесли короля и очередную Бастилию, а потом танцевать, танцевать и танцевать на её руинах. Гильотина и Вандея, Робеспьер и Наполеон в этом кино отсутствуют…

Свобода слова… Американцы у себя перекрыли «Твиттер» своему собственному президенту, когда пропихивали в Белый дом Байдена вместо Трампа. Притом, что Трамп был действующим президентом США. Хороший, плохой, умный, глупый, но ведь действующий! А вот не хрен ему было идти на второй срок — и не прошёл. Нет в этом мире страны, которая могла бы переплюнуть Соединённые Штаты по части агитации и пропаганды, вранья и фальсификаций, умения стравливать и организовывать провокации, выкручивать руки партнёрам и подминать противников и конкурентов. Мы по этой части по сравнению с ними — дети малые. Тем более, что открыты с нашей полудурошной системой для любых ударов извне, а наша нынешняя «элита» для страны — хуже любого внешнего врага. Слава Б-гу ещё, что они хотя бы за Путина всерьёз взялись и он это почуял. Отбиваться начал…

Сколько у них времени, чтобы развалить Россию и взяться за Китай, пока ещё ни мы, ни китайцы не стали слишком сильны для того, чтобы с нами справиться? Мы в военной области, Китай в экономической… Нас, если держаться в том графике, который себе выстроили сволочи, которые с той стороны американской национальной стратегией занимаются, надо валить максимум до 2025 года, китайцев до 2030… Оттого и торопятся, что времени немного. И если прямого военного столкновения ни с Москвой, ни с Пекином, Пентагон не хочет — его не выиграть, то взорвать страну изнутри — это святое. Ну, а инструменты для этого все есть. Немного правильно поданой, препарированной и интерпретированной правды, много точно рассчитанного и хорошо упакованного вранья — сами передерёмся. Заметно по реакции массы людей: в обычное время нормальных и вполне даже хороших на происходящую спецоперацию по зачистке Украины от нацистов.

Раскол в семьях и когда-то дружеских компаниях заметен невооружённым глазом. Заведенный человек физически не способен критически воспринимать действительность и никакие аргументы на него не действуют. Уже не только те, на кого его целенаправленно натравливают, но и любой, кто с ним не согласен, для него — враг, которого он готов придушить на месте. Так и начинаются гражданские войны. Так что, если у всех отобрать информационные дубины, которыми они вот-вот начнут оглоушивать друг друга, от этого только лучше станет. Хорошо бы ещё охладить особо горячие головы, но по ведру холодной воды на каждого не выльешь. Так что, хрен с ними со всеми, с «Эхом», «Дождём», «Твиттером», «Фейсбуком» и прочими инструментами вражеской агииации и пропаганды, справиться с которыми обычным путём нереально. Не исключено, конечно, что принятые к ним меры сильно запоздали и мы ещё передерёмся между собой, но лучше уж поздно, чем никогда…