Зеленский, всё-таки, удивительная фигура. То ли артистичен до немыслимых пределов и никак не может выйти из образа даже ничего не играя на сцене. То ли всё-таки играет: героического президента, любимого своим народом и всеми западными странами до полной потери ощущения реальности — и им самим, и всеми его поклонниками. То ли ощущает себя фюрером украинского народа, засевшим в берлинской Рейхсканцелярии, пока русские танки движутся к городу. То ли сошёл с ума или находится под тяжёлым, зато непрерывным кайфом. Алкогольным или наркотическим, не так важно. Как и то, записывает он свои обращения из убежища подо Львовом или всё-таки уже из Польши. Чистый Нерон, только без фразы: «О, какой великий артист умирает!».

Нет, может быть он её ещё и произнесёт — после суда над ним, который, если он уцелеет в развязанной им геополитической замятне, которая может не ограничиться Украиной, а накрыть всю Европу, а то и перенестись в Западное полушарие, обязательно состоится — скорее всего в Киеве. Там ему придётся ответить за всё, показательно каяться, крутить, финтить, играть лицом и молить о снисхождении, которого он за все свои художества никак не заслуживает. Но пока что он говорит совсем о другом, показательно требуя, чтобы в России учили, что такое репарации и контрибуции. А то вдруг у нас значение этих слов не все знают… То есть, он намерен не только, воюя с Россией, у неё выиграть, но и денег с неё стрясти. И, наверное, мысленно их уже потратил…

Поскольку что-что, а запах денег он чувствует практически идеально, на дальней дистанции, но не совсем же сошёл с ума, значит получил насчёт «репараций и контрибуций» с России какие-то очень обнадёживающие инструкции. Виктория Нуланд его, что ли, по этому поводу обнадёжила?! Эта могла… Ну, или всё проще и наглость действительно второе счастье. А у некоторых персонажей, типа Зеленского, и первое. Интересно, а гусятину эта пародия на Паниковского в молодые годы любит так же, как его литературный предшественник, созданный гением Ильфа и Петрова? Ножка, крылышко, шейка… Может, возьмёт с России гусём вместо денег? Мы ж не звери какие-нибудь. Пайку, положенную ему по статусу будущего заключённого, ему непременно дадут…