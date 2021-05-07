Очередная дискуссия на Западе: можно ли считать Россию великой державой. Баз за рубежом мало, союзников тем более, экономика… ну — не самая идеальная у нас экономика. Образование, науку и медицину мы раскурочили (своё под западников кроили-кроили, докроились) — остатки советского потенциала перевариваем, космос хромает и чахнет… Есть остатки оборонного потенциала, хорошие вооружённые силы и ядерные средства сдерживания. Ну, и с демократией нашей по их меркам сплошные проблемы. Вот, к примеру, Навальный. Не мэр Москвы и не президент, а сидит и, судя по всему, сидеть будет, пока весь свой срок не отбудет.

Подумаем и мы на эту тему. Союзники и базы за рубежом… Большой вопрос. Американцы, которые живут в отдалении от всех, кроме Мексики и Канады, между двумя океанами, в них нуждаются. Амбиции у них глобальные, лезут они куда угодно, хотя с какими результатами — тема особая. Как раз сейчас они окончательно войска из Афганистана выводят, де-факто проиграв войну талибам, о победах над которыми за последние двадцать лет сказано было столько… Не Вьетнам, конечно, уйдут без такого позора, как тогда, но для всего региона это означает, что на них полагаться нельзя по определению. Ещё аукнется это им. И сильно.

Нам придерживаться такой стратегии зачем? В чём смысл пытаться их копировать? Сдуру? Мы и так самая большая в мире страна и граничим со всеми. С Европой и Ближним и Средним Востоком, с Дальним Востоком и, через полярные моря, с Соединёнными Штатами и Канадой. Это им приходится на чужой территории военные маневры проводить, а нам и своей хватает. Что до баз… Где надо, они у нас возникают. А коллекционировать их, как дорогие игрушки — зачем? Да и с союзниками так же. Ну, был у нас Варшавский договор, большая часть членов которого теперь в НАТО. И что? Пускай теперь американцы их содержат. Толку от них нам было немного. А им будет ещё меньше.

Насчёт экономики и всего прочего согласимся. Только статус великой державы не от этого зависит, а ровнёхонько от военного потенциала, в первую очередь ядерного. Великая держава может что угодно себе позволить, потому что ей за это ничего не будет. Воевать с ней себе дороже. И вот это как раз мы и есть. Хотя всё то, что страна за последние тридцать лет потеряла и всё, что сейчас теряет, надо бы восстановить. Однако для этого нынешнюю «элиту» нашу: чиновников, воров всех уровней, политиков и бюрократов местных, региональных и федеральных, прижучить надо будет, и сильно. Вряд ли это им всем понравится. Да и на Западе результат точно никого не обрадует. Так что, пускай уж потерпят.